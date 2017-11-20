"Время строить" на "Інтері": зірки йдуть на допомогу!

2 грудня о 20:30 на "Інтері" стартує масштабне реаліті-шоу "Время строить", головне завдання якого – не розважати, а допомагати людям. Грандіозний проект об'єднав тисячі небайдужих людей зі всієї України. Участь у програмі взяли навіть топові українські зірки. Глядачі ще не бачили своїх кумирів в такому образі!

Лідер проекту "Время строить" Оксана Марченко особисто запрошувала зоряних помічників – Віру Брежнєву, Ані Лорак, Ірину Білик, Потапа, футболіста Андрія П'ятова, шеф-кухаря програми "Готуємо разом" Андрія Дромова, дизайнера Катерину Шаховскую, богатиря Василя Вірастюка.

"Всі, до кого я звернулася, тут же з готовністю відгукнулися і підтримали наш проект. Ми об'єднали зусилля, щоб робити добро і подбати про ближнього", – розповіла Оксана Марченко.

Оксана не випадково покликала на допомогу саме цих зірок. Кожен з них в минулому пережив власну трагедію або його доля перегукувалася з історією героїв проекту. Ці люди не тільки знають, наскільки потрібна і важлива підтримка в скрутну хвилину. Вони готові самі допомагати. Не дивно, що зоряний десант відразу ж активно включився в будівельний і творчий процес.



Віра Брежнєва, наприклад, попрацювала маляром. Співачка зізналася, що з дитинства вміє все: фарбувати, білити, ремонтувати. "Время строить" – це проект мрії, таких більше немає в Україні, – вважає Віра. – Я з радістю погодилася брати участь, тому що знаю: новий будинок стане символом нового життя для наших героїв. Бажаю, щоб ця життя принесла щастя родині, щоб у новому будинку панували добро, мир і любов".

Ані Лорак вперше в житті вкладала цеглу та пиляла дошки. "Я з 15 років сама заробляю, – зізналася співачка. – Мій девіз: якщо можеш щось зробити – зроби! У мене є можливість допомогти, і я це з задоволенням роблю".

Ірина Білик спеціально для проекту навчилася робити глиняні горщики на гончарному крузі. "Це маленька перемога над собою – відкласти свої зоряні справи і доторкнутися до народної творчості, – ділиться враженнями Ірина Білик. – Тепер ці горщики прикрасять кухню, де буде обідати і радіти новому життю вся сім'я".



Катерина Шаховська з радістю відгукнулася на допомогу і підготувала чудові сюрпризи для героїв. "У всіх сім'ях в нашому проекті – багато дітей, – каже Оксана Марченко. – Катя теж мама чотирьох дітей і знає, як їх усіх укласти, нагодувати, взути і одягнути..."

Коли на будівельному майданчику з'явився Василь Вірастюк, робота закипіла з подвоєною силою. "Я начебто нікому кулак не показував, але всі і так зрозуміли, що розслаблятися не варто", – сміється богатир. Для Василя і його підручних-байкерів знайшлася особлива робота – корчувати пні. Ніхто інший не впорався б з цим.

А уявіть собі обставини, які змусили б відомого продюсера і шоумена білити бордюри? Потап це робив із задоволенням! "Коли я опинився на майданчику, то потрапив в світ людей, які допомагають іншим впоратися з бідою, – говорить артист.– Тут всі працюють як один, усі закохані в свою справу. І відчуття того, що ти робиш дуже гарну справу, не покидало ні на секунду".

Які сюрпризи підготували зірки героїв реаліті-шоу і чому навчилися самі на майданчику проекту "Время строить"? Які уроки вони витягли? Дивіться на телеканалі "Інтер" з 2 грудня по суботах о 20:30.

"Хочеться, щоб усі люди бачили, що наші зірки готові бути частиною великих добрих справ, – каже про роботу зоряних помічників Оксана Марченко. – У них є внутрішня потреба допомагати, робити добро. Це так по-людськи..."



Новий промо-ролик "Время строить" – https://youtu.be/hfFYuY2hlkA



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