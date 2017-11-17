Сьогодні в "Стосується кожного" – про підліткової "дуелі без правил"

17 листопада о 18:00 на телеканалі "Інтер" дивіться спеціальний випуск програми "Стосується кожного" – "Мода на жорстокість".

На початку листопада в закритих підліткових групах в соцмережах з'явилося шокуюче відео бійки школярок з міста Каховка Херсонської області. Дівчатка-підлітки влаштували дуель без правил, причому заздалегідь запросили на неї глядачів. Історія могла б не отримати розголосу, але ці кадри побачили батьки і опублікували в Інтернеті, щоб подібне не повторилося.

Всього півроку тому в студії "Стосується кожного" обговорювали іншу жорстоку бійку – групове побиття підлітками школярки з Чернігова. Але чому та історія не стала уроком для інших неповнолітніх?

"Якщо винні у злочині не покарані, воно обов'язково повториться, – каже ведучий програми "Стосується кожного" Андрій Данілевич. – Минуло півроку - і ми бачимо, що школярі продовжують з особливою жорстокістю з'ясовувати між собою стосунки, часто не замислюючись про те, до яких наслідків це може призвести. На мій погляд, ця програма дуже важлива для батьків: я впевнений, що правильний і своєчасний розмова з дитиною в сім'ї може уберегти від подібних вчинків".

В студію "Стосується кожного" прийдуть батьки обох дівчаток та їхніх однокласників, кандидати психологічних наук, відомі юристи та кращі педагоги країни. Разом вони постараються розібратися: чому жорстокість входить в моду у дітей? Можливо, комусь вигідно зіштовхувати школярів перед натовпом глядачів? До чого призводить відсутність батьківського контролю за тим, як і з ким спілкується їхня дитина в соцмережах?



Чому діти готові калічити один одного на потіху юрбі? Що потрібно зробити, щоб подібне не повторювалося? Не пропустіть! Сьогодні, 17 листопада, о 18:00 випуск ток-шоу "Стосується кожного" – "Мода на жорстокість".





