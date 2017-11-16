Ток-шоу "Стосується кожного" – ще один рекорд

Вчора, 15 листопада, випуск "Стосується кожного" під назвою "Закордон-розлучник" зібрав максимальну за більш ніж два роки частку масової всеукраїнської аудиторії 18+ – 20,2%. Продукт став беззаперечним лідером свого слота не тільки серед глядачів 18+ в Україні, але і за комерційно привабливою аудиторією 18-54 у великих містах. Програму "Стосується кожного" подивилися 4,8 млн осіб в Україні.

Випуск "Закордон-розлучник" був присвячений історії подружжя Пинзар. Вирушаючи на заробітки за кордон, Валентин і Світлана сподівалися не тільки вирішити фінансові проблеми, але й зміцнити сімейні відносини. Вийшло навпаки. З Польщі Валентин повернувся без грошей, без дружини і, як виявилося, без сина. Жінка забрала їх спільну дитини і сховала його у своїх родичів, а сама виїхала за кордон. Вперше за багато місяців подружжя зустрілися в студії "Стосується кожного", щоб домовитися про подальшу долю свого сина. У цій програмі порушена дуже актуальна на сьогоднішній день тема "заробітчан". Експерти та гості ток-шоу обговорили проблеми взаємовідносин у сім'ї, де тато і мама вирушають у пошуках кращої долі в іншу країну і залишають дітей на родичів. Що для дитини важливіше – фінансове благополуччя або щоб батьки були поруч?

ТОП-5 каналів 15 листопада 2017 року у слоті "Стосується кожного" (18:06:06-19:03:38)

(частка 18+ (Україна)/18-54 (50+) відсортовано за 18+ (Україна)





Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна), 4+ (Україна) та 18-54 (50+). Дані розраховані для доби і слота події за 15.11.2017 (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch# (для 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК