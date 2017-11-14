"Той, хто не спить": закінчилися зйомки нового серіалу для телеканалу "Інтер"

Продакшн-студія Accel Time Production завершила зйомки нового серіалу "Той, хто не спить" для телеканалу "Інтер". Творці успішних мелодрам "Поверни мою любовь" і "Заради кохання я все зможу" цього разу зняли картину в новаторському для українського ТБ жанрі. "Той, хто не спить" – детектив з елементами наукової фантастики, хоча без любовних ліній в картині теж не обійдеться.

У центрі сюжету нового серіалу – екстравагантна, досить різношерста, але згуртована команда приватних детективів. Вони беруться за незвичні справи, які не в змозі розслідувати офіційні структури. Деколи їх розслідування відкривають вельми несподівані таємниці, за якими криються не тільки злочини. Цих детективів складно здивувати, адже вони і самі не зовсім звичайні - з точки зору пересічного обивателя.

Один з головних героїв в команді детективів – Філ, який ніколи не спить і зовсім не пам'ятає свого минулого. Зате він набагато краще за інших бачить і розуміє реальність. Його грає відомий актор Кирило Дицевич ("Заради кохання я все зможу", "Заборонена любов"). Також у головних ролях – Олег Савкін, Олеся Фаттахова, Олександр Яцко, Ірина Мельник, Федір Гурінець.

Режисер Євген Баранов зізнається, що в роботі над цією картиною зіткнувся з масою відкриттів. "Серіал унікальний яскравістю і самобутністю історії, – розповідає він. – Такого роду драматургічного матеріалу за останній час в нашому телепросторі я не зустрічав. У сюжеті сплетено кілька жанрів: і детектив, і фантастику, і драму. У кожній серії детективи розслідують якусь заплутану справу. Але історії деяких персонажів проходять крізь весь серіал і перетинаються не тільки на побутовому рівні, але і на метафізичному".

Зйомки серіалу проходили в Києві і тривали 9 місяців. Основна дія картини розгортається в суперсучасному офісі детективного агентства, який обладнано всілякими технічними новинками. Його "побудували" у знімальному павільйоні на Подолі, де розмістилися інші локації: квартири головних героїв, ресторан, лікарня, поліцейський відділок. Кіношникам довелося відчути себе справжніми винахідниками: для зйомок картини вони придумали і створили десятки фантастичних пристроїв і незвичайних апаратів.

"Той, хто не спить" – детектив з елементами наукової фантастики. Але творці підкреслюють, що в сюжеті використано багато реальних фактів, в які складно повірити. "В нашому світі стільки фантастики, що іноді дивуєшся, чому ми її не помічаємо? – Говорить автор сценарію Андрій Соколовський. – Коли ми з продюсером задумували цю історію, вирішили: чому б не звернути увагу глядача на ті дивні моменти, які нас оточують і з якими ми так звикли, що перестали їм дивуватися?"

Як заведено в детективі, в серіалі "Той, хто не спить" багато екшену: перестрілок, погонь, бійок, аварій. Багато трюків актори виконували самостійно. Деякі на зйомках навіть побороли власні фобії. Наприклад, Федір Гурінець, який грає наймолодшого співробітника детективного агентства – Муріка, незважаючи на страх висоти, сам виліз на 150-метрову вишку. Акторам серіалу також довелося вдосконалюватися у поводженні з холодною і вогнепальною зброєю, а ще вивчати іноземні мови, серед яких – іврит і японська. Один з важливих діючих персонажів в серіалі – єнот! Це непосидюче і діловите звірятко живе в офісі агентства. Він член команди детективів, її талісман. Таким за час зйомок єнот став і для всієї знімальної групи серіалу.

"Той, хто не спить" – головна серіальна прем'єра сезону на телеканалі "Інтер" з'явиться в ефірі вже у грудні. Не пропустіть!

Відеоанонс – https://youtu.be/gRJLJOyfxWE





