Новий рекорд ток-шоу "Стосується кожного"

У п'ятницю, 10 листопада, соціальне ток-шоу "Стосується кожного" знову встановило рекорд. Випуск "Живий товар", в якому мова йшла про спробу молодої жінки продати власну дитину, став найбільш рейтинговою подією дня на українському телебаченні серед масової всеукраїнської аудиторії 18+. Частка програми склала 19,6%.

Поліція затримала 22-річну Майю Скобельскую в кінці жовтня прямо під час спроби отримати гроші за 2-річного сина. Жінка запевняє, що зважилася на відчайдушний вчинок, тому що не бачила іншого способу вирішити свої фінансові проблеми. Як вийшло, що хлопчик став живим товаром? Чому подруга не повірила словами молодої мами, яка поділилася з нею цим шокуючим планом? В студію "Стосується кожного" прийшли батько і бабуся дитини. Гості та експерти програми говорили про те, що насправді підштовхнуло молоду маму продати сина: відчай чи все-таки жага наживи?

3 найбільш рейтингових телепродукту 10 листопада 2017 року за аудиторією 18+ (Україна)

Продукт Канал Початок Закінчення 18+ (Украина) rat% shr% 1 Стосується кожного Інтер 18:04 20:00 7,9 19,6 2 ТСН 1+1 19:29 20:17 7,0 16,1 3 Ліга смеху 1+1 20:17 22:21 5,5 12,9

Випуск ток-шоу "Стосується кожного" вже вкотре став беззаперечним лідером свого слота. Програму "Живий товар" подивилися близько 6,3 млн осіб в Україні.

ТОП-5 каналів 10 листопада 2017 року у слоті "Стосується кожного" (18:04:37-20:00:00)

(частка 18+, Україна)

Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і слота події за 10.11.2017. Дані надані за показниками rat%, shr% і rch# (для 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК