На "Інтері" настав час будувати щасливе життя

2 грудня на "Інтері" стартує унікальний для України телепроект – масштабне реаліті-шоу "Время строить". Глядачі побачать історію чотирьох сімей, життя яких в найкоротші терміни кардинально зміниться.

"Вибір сімей для проекту "Время строить" – це серйозна пошукова редакторська робота, – розповідає Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. – Це форматна історія, всі умови чітко прописані. Наші герої – люди, яким це дуже потрібно, і при цьому – другий параметр – вони дуже гідні: вони є прикладом, зразком для наслідування і просто люди, яких поважають і люблять сусіди, родичі. Вони здатні щось створювати, самі здатні допомагати, але в силу різних обставин їх життя склалося так, що житлові умови у них жахливі або вони взагалі можуть опинитися на вулиці. Ми починаємо цей проект з чотирьох сімей, вони безальтернативно потребують допомоги і вони безальтернативно її варті".

Оля із Закарпаття в 14 років була змушена стати мамою для двох своїх молодших братиків і сестри. Це сталося сім років тому. Щоб прогодувати сім'ю, Оля миє посуд і прибирає в сільському кафе. Більша частина зароблених грошей йде на ремонт старого будинку, в якому всього дві кімнати, повна відсутність газу і води, до того ж руйнується фундамент.

Павло з Дніпропетровської області в 24 роки втратив дуже близьку людину і сам став інвалідом. Він заново навчився ходити, здобув три вищі освіти, домігся успіхів у спорті, став чоловіком і батьком. Родина тулиться у старому будинку без зручностей. Але Павло в першу чергу мріє не про поліпшення власних житлових умов, а про створення центру реабілітації для людей з обмеженими можливостями.

Мрії Олени з Київської області про благополучне життя звалилися шість років тому через трагічну поді.. Вона залишилась одна з чотирма дітьми в недобудованому будинку, за яким не виплачено кредит. Працюючи на двох роботах, жінка не в змозі сплатити борг, її сім'я буквально може опинитися на вулиці.

Зоя з Житомирської області і її п'ятеро дітей залишилися без даху над головою. З весни діти живуть в теплиці, а сама жінка ночує під відкритим небом. Зоя працює по 12 годин на добу на хлібозаводі, але грошей вистачає лише на їжу.

"Я б нікому не побажала долі наших героїв, – говорить лідер команди проекту "Время строить" Оксана Марченко. – Кожен з учасників пережив життєву драму. Але всіх їх об'єднує не тільки це. Всі наші герої зберегли любов, взаємодопомогу, підтримку всередині сім'ї. Їх об'єднує якась незламність. Це люди, з яких потрібно брати приклад".

Зовсім недавно герої проекту були один на один зі своєю бідою. А зараз у них з'явилася можливість змінити життя. Настав час будувати. Мрії героїв допоможе реалізувати команда реаліті-шоу і сотні добровольців, небайдужих людей зі всієї України. До будівництва приєднаються навіть українські зірки!

Як зміниться життя учасників проекту "Время строить"? Чи здійсняться їхні заповітні мрії? Не пропустіть – вже 2 грудня на телеканалі "Інтер"!



Новий промо-ролик "Время строить" – https://youtu.be/fELwgJk45Zw



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