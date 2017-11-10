Театральна майстерня Миколи Рушковського запрошує на спектакль "SOS! Врятуйте наші душі!" за п'єсою Костянтина Симонова

Коли вчинок однієї людини може вирішити долю світу...

28 листопада, в день народження знаменитого письменника Костянтина Симонова, Театральна майстерня Миколи Рушковського запрошує на спецпоказ вистави "SOS! Врятуйте наші душі" за п'єсою Симонова "Четвертий". Захід відбудеться за інформаційної підтримки телеканалу "Інтер". Режисер вистави - народний артист України Микола Рушковський.

Головний герой драми стикається з важким моральним вибором - майбутнє людства або його особисте благополуччя, а, можливо, і життя... Події відбуваються в розпал холодної війни. Успішний американський журналіст перед поїздкою в Європу дізнається про підготовану провокацію американської авіарозвідки. Фактично мова йде про неминучий військовий конфлікт між СРСР і США. Перед героєм постає дилема: зробити заяву, оприлюднивши відомі йому деталі, втративши при цьому всі життєві блага, або промовчати...

28 листопада, 19.00. Адреса: вулиця Велика Житомирська, 4, Бібліотека мистецтв

Квитки за телефоном: 093 633 52 62