"Знайомі всі обличчя" - тільки на "Інтері"!

"Інтер" запрошує своїх телеглядачів на зустріч із кумирами. З 12 листопада на телеканалі стартує лінійка класики світового кіно - "Знайомі всі обличчя". Щонеділі в денному ефірі "Інтера" - найкращі фільми й улюблені актори. П'єр Рішар, Луї де Фюнес, Софі Марсо, Адріано Челентано, Орнелла Муті, Жан Маре та Ален Делон - у такій чудовій компанії точно нудьгувати не доведеться!

Відкриває лінійку улюбленої класики на "Інтері" одна з кращих романтичних комедій усіх часів. У неділю, 12 листопада, о 13:00 на глядачів чекають темпераментний Адріано Челентано і чарівна Орнелла Муті - в кінофільмі "Приборкання норовливого". Сценарій картини писався спеціально для Адріано Челентано. У фіналі фільму звучить пісня у виконанні актора "Innamorata, incavolata a vita", яка після прем'єри комедії стала в Італії національним хітом. "Приборкання норовливого" - перша спільна робота Челентано і Муті. Після виходу на екрани цього фільму для мільйонів глядачів вони стали улюбленою кінопарою і через рік знову зіграли разом у комедії "Закоханий до безтями". До речі, в "Приборкуванні норовливого" пристрасті кипіли не лише в кадрі, а й за кадром: на зйомках фільму між експресивним Челентано і фатальною красунею Муті зав'язався справжній роман, який тривав кілька років.

Наступної неділі, 19 листопада, о 12:00 на телеканалі "Інтер" дивіться одразу дві романтичні комедії - "Бум" і "Бум-2", які зробили знаменитою юну Софі Марсо. За головну роль у цих фільмах вона отримала французьку кінопремію "Сезар" у номінації "Кращий дебют і найбільш багатообіцяюча актриса". В "Бум" 14-річна Софі потрапила випадково. На кастинг фільму режисера Клода Піното дівчина прийшла, щоб скласти компанію своїй подрузі. Несподівано Марсо пройшла кінопроби та отримала головну роль у картині.

Також у рамках лінійки "Знайомі всі обличчя" глядачі "Інтера" побачать комедії з прекрасним французьким актором П'єром Рішаром: "Іграшка", "Укол парасолькою", "Не випускай з уваги", "Високий блондин у чорному черевику" і "Повернення високого блондина". На шанувальників Алена Делона в ефірі телеканалу чекають кінофільми "Двоє в місті", "Смерть негідника" і "Борсаліно". А на цінителів комедійного таланту Луї де Фюнеса - стрічка "Оскар" і легендарна трилогія "Фантомас", "Фантомас проти Скотланд-Ярду", "Фантомас розбушувався", в якій також зіграв і Жан Маре.

Не пропустіть! Щонеділі у денному ефірі "Інтера" на телеглядачів чекають улюблені фільми, незабутні зустрічі і - "Знайомі обличчя"!

Відеоанонс