Оксана Марченко: "Наш час прийшов - час будувати!"

Уже в грудні на телеканалі "Інтер" відбудеться прем'єра найочікуванішого телепроекту цього року - масштабного реаліті-шоу "Час будувати". Українські телеглядачі побачать історії чотирьох сімей, життя яких зробило оберт на 180 градусів і в найкоротші терміни змінилося на краще.



Ідея зйомки цього проекту належить Оксані Марченко. Вона мріяла про нього, як тільки побачила оригінальну версію програми Extreme Makeover: Home Edition, що виходила 9 сезонів на американському каналі ABC.



"З керівником Inter Media Group Ганною Безлюдною ми знайомі більше 25 років, - каже Оксана. - І коли я розповіла про цей проект і про те, що давно про нього мрію, Аня відповіла: "Мені теж подобається ідея. Давай спробуємо". З цієї розмови все і почалося. Мій чоловік теж підтримав мене, тому що він знав про цю мою мрію. Мені навіть складно говорити про це реаліті-шоу як про проект, тому що для мене це - вже частина мого життя. І я не уявляю, що на українському телебаченні може бути вище цього проекту за рівнем і масштабом".



У проекті "Час будувати" глядачі побачать Оксану зовсім іншою. Це буде не тільки впевнена в собі красуня з обкладинок глянцевих журналів, а й людина, небайдужа до біди інших, здатна розділити чужий біль, жінка, яка сама прожила важкі моменти в спілкуванні з дітьми і розуміє іншу маму, щиро співчуває їй, дружина, яка знає, що таке підтримувати чоловіка за будь-яких обставин. Ми побачимо не світську левицю, а цілеспрямованого лідера, здатного зібрати сильну команду і досягти потрібного результату.



Крім знімальної групи "Інтера" і добровільних помічників, в команду проекту Оксана запросила професійного архітектора Андрія Богомолова і дизайнера інтер'єрів Світлану Сабрі.



Андрій Богомолов - архітектор-дизайнер, член Національної спілки дизайнерів України, переможець різноманітних професійних конкурсів, один з небагатьох фахівців, для яких творчість - не абстрактне поняття, а сенс життя. Світлана Сабрі, талановитий дизайнер-декоратор і бізнес-леді, співвласниця мережі магазинів декору, людина, для якої сімейні цінності - основа основ і в житті, і в бізнесі.



Оксана відразу попередила і співведучих, і команду проекту: вона буде особисто цікавитися усіма нюансами, аж до обговорення декору і вибору будівельних матеріалів. Адже вона познайомилася з історією кожної сім'ї, дізналася про їхні смаки та вподобання, про мрії і надії. Втім, як зізнається сама Оксана, її рішучість спочатку трималася виключно на силі волі і розумінні: відступати не можна.



"Кілька ночей перед першим знімальним днем ​​я практично не спала, - зізналася лідер команди проекту "Час будувати". - У мене з'явилися сумніви: а чи зможу я понести те, що на себе взяла? Адже це не журналістика, не кіно, не театр, це - справжні історії, справжні люди і справжнє горе, яке вони пережили..."



Головне завдання, яке ставлять перед собою й Оксана Марченко, і вся команда реаліті-шоу "Час будувати", - щоб мрії героїв проекту про затишний будинок реалізувалися по максимуму. І щоб суспільство стало більш чуйним по відношенню до тих, у кого сталася біда. Щоб люди розуміли: допомагати - це нормально. І коли тобі хтось допомагає - це теж нормально. Так має бути. Це правильно. Оксана зізнається, що приступала до проекту з хвилюванням, бо усвідомлювала: відповідальність занадто висока. Подібний проект може стати головним у телевізійній кар'єрі і змінити життя не лише героїв.



"Я відчуваю, що "Час будувати" мене дуже сильно змінить, - сказала Оксана Марченко в перший знімальний день. - Мені здається, я знімаю цей проект довгі роки - в своїй голові. Я не можу це пояснити, але на знімальному майданчику "Часу будувати" я як вдома. За роки, поки я виношувала цей проект, мріяла про нього, будівництво та архітектура стали моєю другою професією. Я дуже багато роблю в цьому напрямі. Телебачення і будівництво - неймовірний коктейль. І саме сьогодні це втілилося і продовжилося в тому, що я роблю, значить, так треба, це не випадково".



Не пропустіть! Зовсім скоро Оксана Марченко та команда наймасштабнішого реаліті-шоу "Час будувати" будуть зворушливо, щиро і по-справжньому втілювати мрії тих, хто вже давно перестав чекати допомоги і вірити в диво - на телеканалі "Інтер" вже у грудні!



Промо-ролик "Час будувати"



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