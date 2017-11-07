Детективний цикл "Речдок" – 1 рік в ефірі!

7 ноября 2017 года отмечает свою первую годовщину детективный цикл "Вещдок" – один из самых успешных телепроектов собственного производства канала "Интер". Появившись в эфире прошлой осенью, программа стала открытием телесезона и самой успешной премьерной линейкой 2016 года. Но самое главное – проект завоевал внимание телезрителей: миллионы украинцев с интересом следят за расследованиями криминальных загадок прошлого.

Истории, рассказанные в "Вещдоке", основаны на реальных событиях и детально воссозданы творческой командой. Проект – не просто детектив. Это еще и исследование, изучение прошлого. Преступления и расследования тесно переплетены с предметами и событиями тех времен. Зритель, наблюдая за ходом следствия, получает интересную историческую информацию. Когда и почему приняли решение вскрыть гробницу Тамерлана? Почему церемониальных стражей лондонского Тауэра называют бифитерами? Когда в СССР появились первые скейтборды и сколько в середине семидесятых стоил полиэтиленовый пакет с рекламой? Эта любопытная информация не является секретной, но в "Вещдоке" она вплетена в общий клубок увлекательной детективной истории и воспринимается по-новому, в привязке к конкретному временному периоду.

Ведущий проекта – актер Артем Позняк – признается, что работа в "Вещдоке" открыла для него новые возможности и подарила уникальный опыт: "В этом проекте собралась очень талантливая команда! Поэтому от сезона к сезону наши истории становятся все интереснее, а сюжеты – более закрученными. "Вещдок" способствует и моему творческому росту".

За этот год творческая команда проекта настолько сработалась и сдружилась, что считает себя большой телесемьей. Еще бы! За плечами – сотни томов архивной документации, многочасовые съемки в любое время суток, огромное количество локаций, километры дорог и тысячи лиц.

"Мы гордимся тем, что, приложив общие усилия, смогли создать налаженную работу большого механизма под названием "Вещдок", – говорит шеф-редактор проекта Олег Гершкович. – Проект стал школой для всех, кто над ним работает. Часть команды запустила еще один перспективный проект – цикл психологических мелодрам "Жизнь на грани", который стартовал уже этой осенью, 17 октября".

Поздравляем творческую команду документального цикла "Вещдок" с первой годовщиной и желаем проекту долгой телевизионной жизни и преданных телезрителей!

Интересные цифры и факты о проекте:



