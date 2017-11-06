"Час будувати" почнеться на "Інтері"

Вже менше місяця залишилося до старту в ефірі "Інтера" нового реаліті-шоу "Время строить". Такого масштабного проекту на українському телебаченні ще не було. Це адаптація одного з найпопулярніших телешоу в світі - Extreme Makeover: Home Edition, з успіхом пройшов вже в 14 країнах. Українська версія, на думку представника компанії-власника формату, обіцяє бути однією з наймасштабніших. І найцікавішою.

Незважаючи на назву, нова програма нема про будівництві. Так, "Время строить" допоможе чотирьом українським родинам в дуже короткий термін знайти будинок своєї мрії. Але більшою мірою це програма про шанс на нове життя. Про віру в себе і свої сили. Про допомогу, яка приходить раптово, коли вже зневірився чекати. І про те, що дійсно можна змінити життя на краще - свою власну і своїх близьких, якщо зробити хоча б маленький крок вперед.

"На проект "Время строить" ми покладаємо великі надії, і не просто як на телевізійний проект, а як на якесь подія, яка в цілому щось може в країні поміняти, - розповідає Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. - Це проект , який більше, ніж телебачення спочатку. Для такого непростого періоду, який більшість людей переживає сьогодні, це унікально. Коли дорослі люди не те що в чудо не вірять, вони вже не вірять навіть в себе і в близьких людей, а тут раптом хтось то приходить і каже: "Давай ми тобі допоможемо ..." У це складно повірить ь навіть на словах. Протягом години на екрані ми будемо бачити, як змінюється життя людини на краще".

Учасники проекту "Время строить" - сім'ї з дуже непростими історіями. У кожної з них в минулому сталася трагедія, що розколола життя на "до" і "після". Обставини склалися таким чином, що ці люди залишилися або без даху над головою, або в дуже складних житлових умовах. Але вони не зламалися, не опустили руки. Вони не скаржаться, вони намагаються налагодити своє життя, вони працелюбні, активні і, незважаючи на власні труднощі, допомагають друзям, сусідам, землякам ... І навколишні теж приходять на допомогу, коли команда проекту починає діяти. Проект привернув десятки і сотні добровільних помічників, небайдужих людей зі всієї України. До будівництва приєднаються навіть українські зірки! Оксана Марченко, лідер команди проекту "Время строить", називає реаліті-шоу головним проектом свого життя. Про його реалізації вона мріяла довгих десять років: з тих пір, як подивилася оригінальну версію програми Extreme Makeover: Home Edition. Багато років тому телеведуча навіть отримала благословення на цей проект у Блаженнішого Володимира.

"Время строить" - це мрія, до якої я йшла дуже довго, - каже Оксана. - Причому я вже намагалася її втілювати, але з'являлися якісь обставини непереборної сили, і кожен раз все зривалося. І інакше як Божим Провидінням то, що це відбувається саме зараз, не назвеш. Кілька років тому я розповіла про цей проект Блаженнішому Володимиру, якого вже немає з нами. Він був духівником нашої сім'ї, і я розповіла йому про свою мрію. І отримала його благословення.

"Время строить" - це проект про любов. Причому про любов, яка існує не просто всередині сімей, про які ми розповідаємо. А, скоріше, про любов до ближнього, яку кожен з нас повинен в собі виплекати і виховати. Я б дуже хотіла, щоб люди почали змінюватися завдяки нашому проекту. Щоб люди повірили в те, що своє життя можна змінити. Що мрії збуваються. Що якщо є підтримка, якщо є любов, якщо тебе чують, то разом можна дуже багато чого досягти. І хочу, щоб люди зрозуміли, що насправді щасливими вони можуть бути тільки тоді, коли вони віддають. Коли ти допомагаєш іншим, ти забуваєш про свої власні проблеми і стаєш щасливішим ".

Символічно, що проект "Время строить" з'явився в Україні саме зараз, в досить непростий для країни час, коли багато українців зневірилися і вже не вірять в будь-які зміни на краще. Настає "Время строить" - час будувати нове життя!

Не пропустіть - вже в грудні на телеканалі "Інтер"!

Новий промо-ролик "Время строить" - https://youtu.be/k0h37nkaVaY