Промо-ролик "Речдоку" отримав "срібло" на престижному фестивалі Clio Entertainment

Промо-ролик детективного циклу "Речдок" отримав срібну нагороду в категорії "Знімальний ролик" на престижному міжнародному фестивалі кіно-, теле - та ігрового маркетингу Clio Entertainment. Переможці конкурсу були оголошені 2 листопада в Лос-Анджелесі. Робота промо-дирекції телеканалу "Інтер" у своїй номінації змагалася з кращими промо-роликами HBO, Netflix, Універсальний, Fox, CNN, National Geographic, Paramount. Журі конкурсу, до складу якого входили маркетологи з Showtime, Paramount Pictures, Disney Studios та інших відомих компаній, високо оцінили роботу креативної команди "Інтера", віддавши їм почесне друге місце.

"Срібло" на Clio Entertainment в Лос-Анджелесі ще раз довело, що наш "Речдок" – це річ! – оперативно поділився радістю на своїй сторінці в Facebook промо-директор телеканалу "Інтер" Олексій Пасічник. – У компанії HBO і National Geographic відчуваємо себе впевнено. Спасибі всім причетним".

Промо-ролик "Речдоку" вже відзначено нагородами багатьох міжнародних і національних фестивалів. Він здобув дві золоті нагороди на головному всесвітньому конкурсі телевізійного промо, маркетингу і дизайну – PromaxBDA Global Excellence. Завоював "золото" на Балтійському Міжнародному фестивалі реклами Golden Hammer. На Міжнародному фестивалі реклами "Білий квадрат" у Білорусі – зайняв друге місце в категорії Creative.Film і третє місце в категорії Creative.Online. Отримав "бронзу" на Київському міжнародному фестивалі реклами. А також нещодавно удостоївся ще двох нагород на національних професійних конкурсах: "срібла" KAKADU Awards і "золота" в категорії "A. Film & Radio" на національному конкурсі творців реклами ADC*UA Awards Клубу арт-директорів України.

Промо-ролик "Речдоку" – https://www.youtube.com/watch?v=6OrMXkNQMAM





