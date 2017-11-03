В "Жди меня. Україна" оживуть історії воєнних років

У понеділок, 6 листопада, в День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, о16:10 в ефірі телеканалу "Інтер" вийде спеціальний випуск програми "Жди меня. Україна". Час окупації Києва – один з найстрашніших періодів в житті міста. Це 778 днів страху, голоду, розстрілів... У студії проекту згадають тих, завдяки кому Київ, а пізніше – і вся країна повернулися до мирного життя. І, звичайно ж, в цьому випуску будуть унікальні зустрічі.

У травні цього року в селищі Гатне відбулося перепоховання останків 110 воїнів, загиблих в роки Великої Вітчизняної війни. Вони – з числа тих, чиї родичі коли отримали повідомлення "пропав безвісти". Їх рідні не знали, як загинули і де поховані батьки, брати, сини. Поруч з одним із загиблих був знайдений його фотоапарат. Пошукова організація "Дніпро-Україна" передала його телеканалу "Інтер". Прізвище та ім'я власника були встановлені, але ось знайти залишилися в живих родичів пошуковики не змогли.

На початку вересня у програмі "Жди меня. Україна" головний редактор телеканалу "Інтер" Антон Нікітін звернувся до всіх, хто може знати про місцезнаходження родичів військового кореспондента Левченка Григорія Пантелійовича, 1906-го року народження.

Завдяки зусиллям багатонаціональної команди програми, завдяки небайдужості телеглядачів родичі Григорія Левченка знайшлися. До цього вони нічого не знали про долю свого близької людини, крім того, що молодий фотограф пішов на фронт і не повернувся. В студію "Чекай мене. Україна" приїхала онука Григорія Пантелійовича – Наталя Вікторівна – разом з мамою, донькою та онуком. Наталія Вікторівна зі сльозами на очах взяла фотоапарат свого діда з рук головного редактора телеканалу "Інтер".



"Це дуже зворушлива для нас усіх мить, – звернувся до рідних військового фотографа Антон Нікітін. – Ми вже звикли до цього фотоапарату. Він лежав у кабінеті керівника Inter Media Group Ганни Безлюдної. Ми всі вірили, що настане той час, коли ми зможемо віддати його в руки родичів, у руки тих людей, які колись втратили свого діда. Для мене це не чужа історія. Можливо, мій дід воював десь пліч-о-пліч з вашим дідом. В тих боях він потрапив у полон, дожив до 1944 року. Помер у таборі знищення СС Флоссенбюрзі. І теж свого останнього листа додому надіслав в серпні 1941 року. Я вам віддаю цю дорогу для вас річ, дорогу для нас річ, яку ми дбайливо зберігали. Кожному, хто воював у тій страшній війні, ми зобов'язані сьогодні своїм життям. Ми зобов'язані зберігати їх пам'ять, ми зобов'язані розуміти, що у нас дуже багато спільного. Це загальне скріплене кров'ю людей, загиблих в 1941-45 роках. Тих, хто виборов для нас перемогу і хто завоював для нас цей світ".

Програма "Жди меня. Україна" вкотре доводить, що віра, терпіння і наполегливість творять чудеса. Що разом можна зробити неймовірне, по крупицях відновив історію людини, родини, країни. Без минулого – немає майбутнього, і дуже важливо пам'ятати про це!

Зворушливу історію сім'ї Григорія Пантелійовича Левченка дивіться в понеділок, 6 листопада, о 16:10 на телеканалі "Інтер" – у спеціальному випуску програми "Жди меня. Україна".