Соціальне ток-шоу "Стосується кожного" встановило новий рекорд!

Вчора, у середу, 1 листопада, соціальне ток-шоу "Стосується кожного" знову встановило рекорд. Випуск "На смітнику життя" зібрав максимальну за 2 роки частку масової всеукраїнської аудиторії 18+. Ця програма розповідає шокуючу історію Єви Кунак, яка на схилі років опинилася на смітнику: рідні діти кинули її на сміттєзвалищі після того, як вона заслабла і осліпла.

64-річну Єву Кунак з Мукачева знайшли під сміттєвими баками на міському ринку місцеві двірники. Сліпа пенсіонерка, мама п'ятьох дітей, опинилася тут близько року тому. До цього вона жила зі своєю 37-річною дочкою Наталією, її чоловіком і сімома онуками. Після того, як Єва Михайлівна заслабла і осліпла, в багатодітній родині почалися конфлікти. Одного разу зять посадив тещу в машину і вивіз на звалище. Журналісти "Стосується кожного" розшукали сім'ю Єви Кунак. Її діти прийшли до студії "Стосується кожного", щоб розповісти, як і чому їх найрідніша людина опинився на смітнику.

Історія цієї жінки не залишила байдужими телеглядачів "Інтера". Програму "На смітнику життя" подивилися більше 4,7 млн осіб. Частка випуску серед глядачів 18+ в Україні становила 20,1%. Соціальне ток-шоу "Стосується кожного" вже вкотре стало беззаперечним лідером свого слота.

ТОП-5 каналів 1 листопада 2017 року у слоті "Стосується кожного" (18:05:02-19:02:31) (частка 18+, Україна)

Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і слота події за 01.11.2017 (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch# (для 4+, Україна). Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК





