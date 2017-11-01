Прем'єра: телеглядачі "Інтера" побачать "Лінію світла"

У понеділок, 6 листопада, о 20:40 на телеканалі "Інтер" стартує 12-серійна мелодрама "Лінія світла". Телеглядачів чекає заплутана кіноісторія про сім'ю 18-річної дівчини, яка намагається вирватися з секти, долаючи численні перешкоди на своєму шляху. У головних ролях – Рина Гришина, Олександр Яцко та Римма Зюбіна. Також у серіалі знялися Марк Дробот, Надія Маркіна, Сергій Дерев'янко, Анастасія Паніна, Юлія Галкіна, Марія Баєва, Віталіна Біблів, Наталія Васько. Режисер – Сергій Крутін, відомий по роботі над серіалами "До побачення, хлопчики", "Вибивала", "Чоловік за викликом".

За сюжетом серіалу у відокремленому поселенні влаштувалася релігійна громада, яка сповідує повна відмова від усіх благ цивілізації. Тільки таке життя – справжня, а їхня віра – найправильніша, вважають члени громади. Але хто диктує правила: геній чи злодій?

Лідера секти грає популярний актор Олександр Яцко, який відомий за ролями у фільмах "Закрита школа", "Тест на вагітність", "Мисливець". Ясновельможний є головним релігійним натхненником у своїй громаді і недаремно носить таке ім'я. Він щиро вірить у те, що проповідує. Але, прикриваючись безмежною вірою, Ясновельможний скоює злочини. Знаходячи правильний підхід до кожного члена секти, харизматичний лідер використовує людей в своїх особистих цілях. Він не зупиниться ні перед чим, щоб всі корилися тільки його волі і виконували тільки його бажання.

Одну з дружин лідера секти – Вірочку – грає відома українська актриса Римма Зюбіна. "Вразливі люди потрапляють під вплив шарлатанів, які під маскою релігійності заманюють, нищать фінансово, морально пригнічують, обманюють, – розповідає про серіал актриса. – Але людина має право сама вибирати для себе віру, стосунки, місце проживання, і це називається свобода. Моя героїня дуже самовіддана і фанатична у своїй вірі. Вірочка абсолютно впевнена в святості Ясновельможного. Не може допустити навіть думки про те, що він не та людина, за яку себе видає. Вона – це добро, світло, але із-за ревнощів і бажання бути для Ясновельможного єдиною здійснює вчинки, в яких потім кається".

Маючи трьох дружин, лідер секти закохується в головну героїню Варю, яку грає актриса Рина Гришина ("Кухня", "Берегова охорона"). Але у Варі в глибині душі – своя лінія світла, вона не бажає виходити заміж насильно. І тікає з громади. Однак на вулицях великого світу – свої жорсткі закони.

"Мені сподобалася сама історія, сценарій і моя героїня, тому що цей персонаж кардинально відрізняється від тих, яких я грала останні два роки, – розповідає Рина. – Моя Варя продовжує вірити людям, незважаючи на те, що її постійно зраджують. Вона особлива, дуже світла. І з такою складною історією! Я давно чекала на таку роль".

Чи зможе молода недосвідчена дівчина вижити в нових умовах? Чи вистачить їй сил, щоб протистояти Ясновельможному? Чи знайде дівчина довгоочікувані любов і щастя? Дивіться "Лінію світла" з 6 листопада на телеканалі "Інтер" – з понеділка по четвер о 20:40.

"Лінія світла" зачіпає питання віри не тільки в Бога, але і в дружбу, любов, чесність, щирість. За словами творців, в новому серіалі глядачі також зможуть знайти відповідь на питання, як самим не потрапити в ситуацію, в якій опинилися головні герої. Адже подібні секти існують насправді, і стати їх жертвою може кожен.

Зйомки серіалу проходили в Києві і в Житомирській області – на мальовничих берегах Новогородецкого та Коростишівського кар'єрів. Під Коростишевим спеціально для зйомок була створена масштабна декорація – поселення громади. Також "Лінію світла" знімали на кіностудії FILM.UA, де в одному з павільйонів був побудований будинок лідера секти – Ясновельможного.

Відеоанонс – https://youtu.be/NxIGwghXmsA



"Лінія світла"

Жанр: мелодрама

Кількість серій: 12

Рік: 2017

Автори сценарію: Олена Бойко, Марія Бек

Режисер: Сергій Крутін

Оператор: Олександр Онопрієнко

Продюсери: Марія Алексєєва, Сергій Каратаєв, Віктор Умнов, Леонард Яновський, Віктор Мирський, Андрій Різванюк

У ролях: Олександр Яцко, Римма Зюбіна, Надія Маркіна, Рина Гришина, Сергій Дерев'янко, Анастасія Паніна, Юлія Галкіна, Марія Баєва, Марк Дробот, Віталіна Біблів, Михайло Кукуюк, Наталія Васько, Віталій Іванченко, Олег Коркушко та ін



Опис: 18-річна Варя замкнуто живе з батьками в релігійній секті. З дитинства дівчинку вчать наполегливо працювати, щиро вірити і молитися, а також бути абсолютно слухняною волі голови громади – Ясновельможного. Саме її він намітив на роль своєї четвертої дружини. Але ані насилля, ані цькування "старших" дружин Ясновельможного не можуть зломити волю дівчини. Вона тікає в надії знайти на нього управу у великому світі, хоча нічого не знає про життя поза громади. Ясновельможний за допомогою підручних і поліції шукає дівчину: вона живий свідок його злодіянь, і, крім того, він не на жарт в неї закоханий. Закони вулиці безжальні до чужинців, але життя "на дні" перетворює Варю з слабкої і заляканої дівчати на сильну і вольову молоду жінку. Вона на крок випереджає своїх переслідувачів. Проте чи буде цього достатньо, щоб помститися Ясновельможному і вирвати з общини свою молодшу сестру?