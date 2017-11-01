На "Інтері" 56 дітей здивували своїми талантами і стали "Круче всех"!

У неділю, 29 жовтня, на телеканалі "Інтер" вийшов заключний випуск першого сезону унікального дитячого талант-шоу "Круче всех". За два місяці глядачі телеканалу познайомилися з 56 дітьми – напрочуд талановитими, працьовитими, харизматичними і досягли неймовірних успіхів у своєму захопленні. А свідками їхніх талантів стали 15,6 млн українських телеглядачів. Саме стільки людей подивилися шоу (за аудиторією 4+, вся Україна). Гарна новина для всіх телеглядачів: успішний проект буде продовжуватися! Адже талановитих дітей в Україні – дуже багато. І команда "Круче всех" вже шукає нових маленьких героїв – для другого сезону.

"Ми намагаємося для наших глядачів у кожному проекті закласти якийсь сенс, – говорить керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна. – Ми відчуваємо, що людям потрібна віра в себе, захоплення талановитими дітьми... Хтось подивиться проект "Круче всех" і подумає: а як моя дитина? А чи я побачила його талант? Чи вчасно я щось зробила? Це теж важливий момент. Ми хочемо, щоб все було недарма".

Багато учасників талант-шоу, незважаючи на юний вік, – діючі рекордсмени і чемпіони. А двоє з них навіть встановили національний рекорд прямо на сцені "Круче всех"! 15 жовтня телеглядачі "Інтера" стали свідками того, як 11-річний Давид Рубець за півхвилини зробив 15 "поштовхів" 24-кілограмової гирі, а 9-річна Валерія Барабаш за 30 секунд підняла 16-кілограмову гирю 16 разів. Ці результати внесені до Книги рекордів України офіційним її представником, експертом Валентином Щербачевым.



Одна з учасниць проекту не обмежилася медаллю "Круче всех" і успіхом на шоу. 4-річна фігуристка Фрося Мельник поступила на спеціальний дитячий курс "Інтершколи" – "Телемалятко". Можливо, в майбутньому ми побачимо її на великих екранах!

А для 9-річного модельєра Аніти Даніелян участь у "Круче всех" стала поштовхом у розвитку професійної кар'єри. "Наша поява на сцені талант-шоу стало точкою відліку, поворотним моментом, – каже мама дівчинки. – Завдяки участі у "Круче всех" Аніта зрозуміла, що її творчість може бути оцінена на високому рівні. І її хобі тепер перетворилося у власну справу. І для мене це теж стало в деякому роді відкриттям. Тепер до нас в шоурум не тільки подружки Аніти приходять. Діти підходять, кажуть, що їм подобається, їх батьки запитують: а можна замовити таке плаття, як в Аніточки? Це дійсно зовсім інше відчуття. Велике спасибі команді проекту за те, що ви даєте дітям такий дивовижний шанс. Можу з упевненістю сказати: на "Інтері" дітей по-справжньому люблять! Тому я раджу всім батькам талановитих дітей: приводьте їх на "Круче всех".

Ведучі програми – Андрій Доманський та Андрій Данілевич – робили все можливе, щоб розкрити юні таланти максимально повно. Найскладніше довелося Доманському, адже він особисто перевіряв силу удару юних боксерів і каратистів, реактиви для проведення хімічних дослідів, а також осколки і цвяхи, які використовували в номері маленькі циркові йоги...



"Це дуже гарний, з точки зору телебачення продукт: приголомшливі учасники, неймовірна сцена, реквізит, – вважає ведучий програми Андрій Данілевич. – Ми могли зробити для дітей все, що потрібно. Фрося Мельник займається фігурним катанням? Ми залили льодову арену для неї на сцені. Саша Черевата боксує? Встановили ринг. Важливо, що учасниками програми стали не тільки кияни або жителі міст-мільйонників. Географія наших героїв – це справді вся Україна, а ще – Білорусь, Казахстан... Я думаю, що ми будемо розширювати географію і далі. Такий проект не повинен мати обмежень по лінії кордону на карті, адже ми говоримо про дітей. Будь-яка дитина – крутий. Просто потрібно дати йому можливість проявити свій талант. А ми з задоволенням в цьому допоможемо, розповімо про нього і покажемо на всю країну".

Кумири талановитої дітвори – спортсмени, артисти, хореографи – з'являлися на сцені талант-шоу, щоб здивувати, порадувати і підтримати маленьких учасників. У першому сезоні на сцені проекту разом з майбутніми чемпіонами тренувалися відомий боксер Олександр Усик і олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, ділився секретами відомий хореограф Влад Яма, давав уроки імпровізації на фортепіано Ріапобой Дмитро Шуров, блищала грацією абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова. А також для талановитих дітей співали вже відомі зірки – Monatik, Альона Вінницька, Вадим Олійник, Freedom-Jazz. Надихали юних талантів на нові звершення володар титулу "найсильніша людина світу" Василь Вірастюк і знаменитий футболіст Андрій П'ятов.

Кастинг на другий сезон талант-шоу "Круче всех" вже відкрито! Тому якщо ваша дитина у своєму захопленні крутіше всіх, якщо ви готові розділити гордість за нього з мільйонами телеглядачів – розкажіть про нього, написавши за адресою kv@inter.ua.