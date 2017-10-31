Закрити
Увійти
30 жовтня ток-шоу "Стосується кожного" подивилися понад 5 млн телеглядачів

30 жовтня ток-шоу "Стосується кожного" подивилися понад 5 млн телеглядачів

31 жовтня 2017 | 17:41

У понеділок, 30 жовтня, випуск соціального ток-шоу "Стосується кожного" під назвою "Фото змін" зібрав найбільшу частку в цьому році за аудиторією 18+ (Україна) – 19,4%. Телеканал "Інтер" в черговий раз лідирував у цьому слоті, істотно випередивши найближчих конкурентів. Історія багатодітної мами, яка отримала шанс кардинально змінити своє життя, зібрала біля екранів телевізорів більше 5 млн українських глядачів.

Випуск "Фото змін" був присвячений історії молодої жінки, матері п'ятьох дітей, Наталії Сергієвій з Херсона. Після народження молодших сина і доньки вона впала в депресію і перестала займатися дітьми. Жінка шукала розраду в алкоголі, зустрічалася з різними чоловіками... Сусідка Наталії – 63-річна Алевтина Смолякова – звернулася до редакції нашої програми з проханням допомогти змінити життя цієї багатодітної родини. У студії "Стосується кожного" глядачі побачили Наталю в новому образі. Навіть рідні діти спочатку не впізнали в красивій і доглянутій жінці на фото свою маму. Вперше за довгі роки Наталія подивилася на себе іншими очима і отримала шанс почати життя з чистого аркуша.

ТОП-5 каналів 30.10.2017 р. у слоті програми "Стосується кожного" (18:05-19:02), частка 18+, Україна


Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+, 4+ (Україна). Дані розраховані для слота подій (фінальні дані, Overnight). Дані надані за показниками shr%, охоплення. Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК

Залишити коментар Коментарі (0)

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі. Будь ласка, авторизуйтеся:
Логін
Пароль

Коментарів немає. Ваш може бути першим.

РоздрукуватиПовернутися до списку
Новини

Телепрограма

пнвтсрчтптсбнд
01:10 Серіал "Що робить твоя дружина"

Дивитись онлайн

03:45 Готуємо разом
04:25 Стосується кожного
05:10 Подробиці
05:50 Мультфільм
Телепрограма на тиждень

Спецпроекти

Швидкий перехід

Сайт розроблено в Argentum IT Lab

© 2004 — 2017 Inter    

Реклама на сайті | Контакти

Інтер входить до складу Inter Media Group Limited