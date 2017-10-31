30 жовтня ток-шоу "Стосується кожного" подивилися понад 5 млн телеглядачів

У понеділок, 30 жовтня, випуск соціального ток-шоу "Стосується кожного" під назвою "Фото змін" зібрав найбільшу частку в цьому році за аудиторією 18+ (Україна) – 19,4%. Телеканал "Інтер" в черговий раз лідирував у цьому слоті, істотно випередивши найближчих конкурентів. Історія багатодітної мами, яка отримала шанс кардинально змінити своє життя, зібрала біля екранів телевізорів більше 5 млн українських глядачів.

Випуск "Фото змін" був присвячений історії молодої жінки, матері п'ятьох дітей, Наталії Сергієвій з Херсона. Після народження молодших сина і доньки вона впала в депресію і перестала займатися дітьми. Жінка шукала розраду в алкоголі, зустрічалася з різними чоловіками... Сусідка Наталії – 63-річна Алевтина Смолякова – звернулася до редакції нашої програми з проханням допомогти змінити життя цієї багатодітної родини. У студії "Стосується кожного" глядачі побачили Наталю в новому образі. Навіть рідні діти спочатку не впізнали в красивій і доглянутій жінці на фото свою маму. Вперше за довгі роки Наталія подивилася на себе іншими очима і отримала шанс почати життя з чистого аркуша.

ТОП-5 каналів 30.10.2017 р. у слоті програми "Стосується кожного" (18:05-19:02), частка 18+, Україна



Дані дослідження ТБ-аудиторії належать ІТК. Оператор панелі — Nielsen; моніторинг — Комунікаційний Альянс. Дані надані Телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільової аудиторії 18+, 4+ (Україна). Дані розраховані для слота подій (фінальні дані, Overnight). Дані надані за показниками shr%, охоплення. Детальніше за показниками й визначенням цільових аудиторій в глосарії ІТК



