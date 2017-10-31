"Інтер" готує масштабний проект "Время строить": 5 цікавих фактів про новому форматі

Незабаром на телеканалі "Інтер" стартує унікальне реаліті-шоу "Время строить", аналогів якому на українському телебаченні ще не було. Це адаптація формату Extreme Makeover: Home Edition компанії Endemol. Шоу вперше показали в 2003 році на американському телеканалі АВС. Воно зробило справжню революцію на ТБ, адже його головне завдання – не розважати, а допомагати.

Згідно біблії формату, учасники проекту – дуже гідні сім'ї, які за трагічною випадковістю опинилися без даху над головою або мають серйозні проблеми з житлом. Незважаючи на труднощі, вони не здаються, займають активну життєву позицію, користуються повагою і любов'ю друзів, родичів, сусідів і знають не з чуток, що таке соціальна відповідальність. Команда проекту не просто ремонтує або відбудовує для сім'ї будинок у неймовірно стислі терміни, але і змінює життя людей на краще. Проект підкорив телеглядачів США і продовжує підкорювати світ: формат було успішно адаптовано у чотирнадцяти країнах і скрізь він пройшов з високими рейтингами. На думку представника компанії-правовласника, "Інтер" створює одну з найбільш масштабних версій реаліті-шоу. І зовсім скоро глядачі її побачать. А поки – 5 цікавих фактів про те, як створювалося і розвивалося шоу Extreme Makeover: Home Edition.

Проект було засновано за активної участі американського телеведучого, дизайнера і будівельника Тая Пеннингтона. До ведучого звернулися представники телекомпанії з пропозицією зняти якесь незвичайне і цікаве шоу. "Я хотів реалізувати свою мрію: зробити щось на зразок Make A Wish, наприклад, реалізовувати мрії дітей, які борються зі страшною хворобою, – розповідав Тай пізніше. – І ми почали "грати" з ідеями. Поступово придумали побудувати будинок – за сім днів, з участю кількох дизайнерів. Але ось що чудово в цьому шоу: вона сама себе створює! Спочатку воно повинно було бути пов'язане з хаосом будівництва. Але перетворилося в те, що виходить далеко за рамки ТВ-програми і не вимірюється ТВ-рейтингами. Ми надихали людей на волонтерство, на об'єднання заради допомоги комусь, хто цього потребує. Це дуже круто – розуміти, що ми можемо створити сніговий ком таких добрих справ, надихати на це". У США цей проект викликав величезний резонанс. Бажаючих покликати на допомогу працелюбну команду шоу була величезна кількість. На тиждень на адресу проекту Extreme Makeover: Home Edition приходило до чотирьох тисяч відеозаявок з усіх куточків країни. Над тим, щоб обробити інформацію і перевірити викладені факти, працювала спеціальна команда журналістів і редакторів програми. Вони відбирали для участі в шоу тільки тих людей, у сім'ях яких трапилася біда і які не можуть впоратися з нею самостійно. Наприклад, в окремому сезоні проекту – Extreme Makeover: Home Edition – After Storm – було відремонтовано і побудовано будинки цілих громад, які постраждали від руйнівних ураганів "Катріна", "Рита" і "Вільма". За 9 сезонів проекту в США у шоу взяли участь понад півмільйона волонтерів. "Дуже багато людей добровільно приходили попрацювати на три години, а потім залишалися допомагати на весь період", – розповідав Тай Пеннінгтон. І це були не поодинокі випадки: у будівництві брали участь тисячі людей, які спочатку були просто випадковими перехожими або сусідами... Тай зізнався, що це шоу змінило не тільки життя героїв програми, але і його життя: "Ти не можеш бути частиною цього шоу і не змінитися. Це шоу змушує вас зрозуміти, що насправді важливо у житті. Що в цьому світі є справді хороші люди. І що в будь-якій ситуації поруч виявиться хтось, хто протягне руку допомоги". В американському шоу будинку ремонтували і будували за спеціальною технологією всього за 7 днів! Незважаючи на темпи будівництва, ці будинки довели свою міцність. Коли ураган "Катріна" пройшов над узбережжям Мексиканської затоки, багато будинків було зметено або знищено. Один з уцілілих будинків був побудований командою Extreme Makeover: Home Edition. Будову було суттєво пошкоджено, але все ж вона вистояла. Команда проекту повернулася, щоб його відремонтувати. "Як будівники будинку, ми пишаємося тим, що він вистояв, незважаючи на руйнівну силу урагану", – зізнався Тай Пеннінгтон. Крім США, формат Extreme Makeover: Home Edition було успішно реалізовано в Аргентині, Албанії, Бразилії, Італії, Ізраїлі, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Румунії, Сербії, Чехії, Іспанії, Туреччині, на Філіппінах. І скрізь пройшов з високими рейтингами. В Америці проект двічі був удостоєний головної американської телепремії "Еммі" в номінації "Найкраще реаліті-шоу".

Яким буде українська адаптація революційного телеформату? Подробиці реаліті-шоу "Время строить" ви дізнаєтеся зовсім скоро. Консультант Endemol Shine Group був вражений розмахом, з яким знімають проект в Україні.





"Я консультував команди проектів в деяких країнах. І хочу відзначити, що українська адаптація – одна з найбільш масштабних, – говорить Вільям Килсдонк, креативний продюсер-консультант компанії-власника формату Endemol Shine. – Я дивлюся на те, що відбувається на майданчику українського проекту, і можу сказати одне: герої програми – щасливчики, які виграли в лотерею неймовірний приз!"

Грандіозний проект, який змінить життя людей на краще, зовсім скоро стартує на телеканалі "Інтер". Не пропустіть "Час будувати"! Підписуйтесь на сторінку проекту, щоб першими дізнаватися подробиці нового реаліті-шоу http://vs.inter.ua/.



Новий промо-ролик проекту "Час будувати" – https://youtu.be/sNQ9dpagzCs