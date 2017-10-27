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Промо-ролик проекту "Речдоку" удостоївся ще двох нагород

Промо-ролик проекту "Речдоку" удостоївся ще двох нагород

27 жовтня 2017 | 17:13

Промо-ролик детективного циклу "Речдок" отримав відразу дві нагороди на національних професійних конкурсах, церемонії нагородження переможців яких пройшли в рамках тижня креативності Ukrainian Creative Week в Києві.

Відеоробота промо-дирекції "Інтера" стала срібним призером конкурсу KAKADU Awards, на якому були представлені кращі роботи рекламно-комунікаційного ринку України. Переможців визначали самі конкурсанти.

Ще один тріумф чекав авторів ролика на авторитетному національному конкурсі творців реклами ADC*UA Awards Клубу арт-директорів України. В рамках заходу журі обирали найталановитіших українських креаторів в семи категоріях. Отримавши золото в категорії "A. Film & Radio", промо-ролик "Речдоку" удостоївся унікального права безкоштовно брати участь у європейському конкурсі ADC*Europe Awards-2018.

Нагадаємо, промо-ролик проекту "Речдок" вже зібрав безліч нагород престижних міжнародних конкурсів. Серед них – дві золоті нагороди на головному всесвітньому конкурсі телевізійного промо, маркетингу і дизайну PromaxBDA Global Excellence; "золото" на Балтійському Міжнародному фестивалі реклами Golden Hammer; призові місця у двох категоріях на Міжнародному фестивалі реклами "Білий квадрат" в Білорусі; "бронза" на Київському міжнародному фестивалі реклами. Також ролик увійшов в шорт-лист престижного міжнародного фестивалю кіно-, теле - та ігрового маркетингу Clio Entertainment в категорії "Знімальний ролик", переможців якого оголосять 2 листопада в Лос-Анджелесі.

Промо-ролик "Речдоки" – https://www.youtube.com/watch?v=6OrMXkNQMAM

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