"Інтер" і Театральна майстерня Рушковського подарували глядачам нову зустріч з шістдесятниками

25 жовтня в Київському академічному "Молодому театрі" зазвучали голоси шістдесятників: тут відбулася вистава, присвячена поетам тієї епохи, – "По улице моей..." Вистава була створена акторами Театральної майстерні Миколи Рушковського під керівництвом режисера Софії Письман і творчою командою телеканалу "Інтер". У постановці взяли участь ведучі телеканалу Андрій Доманський, Жанна Тихонова, виконавці та музиканти – Міла Нітіч, Ігор Воєвуцький, група "Брати Карамазови".

"Кожен раз на театральній сцені з нетерпінням чекаєш дива, – каже ведуча "Інтера" Жанна Тихонова. – Але вчора емоцію посилили наші друзі-музиканти. Вони і без того об'ємну постановку зробили ще більш проникливою, багатожанровою. Пісні і вірші, геніальна гра молодих акторів-рушківців, наш з Андрієм Доманським трохи аматорський, але такий щирий і чесний посил, неймовірно тепла хвиля і віддача від нашого глядача – все це незбагненним якимось чарівництвом наповнила зал".

На сцені телеведучі Жанна Тихонова та Андрій Доманський грали практично самих себе – телеведучих, які готують програму про поетів-шістдесятників. Вони міркували, згадували знайомі рядки і факти, шукали нові. А поруч з ними, завдяки майстерності професійних акторів, оживали і звучали вірші справжніх кумирів того часу – Белли Ахмадуліної і Євгена Євтушенка, Роберта Рождественського та Андрія Вознесенського, Булата Окуджави та Володимира Висоцького, Олександра Галича і Геннадія Шпалікова...

Вистава живе особливої театральним життям, змінюючи сценічну прописку з червня 2017 року. Тоді прем'єрний показ зібрав аншлаг у малому залі Палацу "Україна", цього разу великий зал "Молодого театру" теж не зміг вмістити всіх бажаючих подивитися виставу. "Це була перша по-справжньому театральна сцена, – ділиться враженнями телеведучий Андрій Доманський. – Місце "намолене" театралами, в залі – люди, які розуміють, навіщо вони сюди прийшли, і яким є з чим порівняти. Незважаючи на те, що ми були на сцені, і на те, що ця вистава – органічний сплав журналістики і театру, я вважаю, що нам з Жанною Тихонової пощастило: нам просто дісталися найкрутіші місця в залі. Я напам'ять знаю весь матеріал, і все одно в деякі моменти, мабуть, як це і було задумано нашим режисером, все так само дуже сильно "ріже очі"..."

Вперше у виставі "По улице моей..." взяв участь співак та музикант Олег Карамазов, лідер групи "Брати Карамазови". На театральній сцені він виконав пісню Володимира Висоцького "Прощання" (в народі більш відому як "Кораблі"). "У виставі грають молоді актори Театральної майстерні Миколи Рушковського. Я завжди з радістю ходжу на їхні вистави і вважаю, що сьогодні це один з найсильніших театральних колективів в Україні, – говорить музикант. – Приголомшлива гра акторів і їх дивна здатність до передачі атмосфери часу, який вони відтворюють. Також у виставі брали участь зірки нашого телебачення – Андрій Доманський і Жанна Тихонова. Грати в такій компанії було в радість. Співпереживання і тепла, душевна реакція глядачів передавалися на сцену, і я впевнений, що цей поетичний театральний вечір вже став подією в культурному житті Києва. Від імені групи "Брати Карамазови" дякую всіх творців вистави і, звичайно ж, глядачів".

Підтримати учасників вистави прийшли і відомі друзі телеканалу – акторка Ольга Сумська, композитор Володимир Бистряков, телеведуча Світлана Леонтьєва, заслужений журналіст України Марина Кінах, архімандрит Феодосій.

"Це найкраще з того, що я бачив у такому жанрі, – написав після спектаклю його творцям отець Феодосій. – У культурному плані ви зробили мій рік. Мені навіть цікаво, як я можу побачити щось краще, ніж я бачив сьогодні. Дай вам Бог сил працювати і далі. Молитовно – з вами".

Головний редактор телеканалу "Інтер" Антон Нікітін, який прийшов підтримати колег і в черговий раз послухати вірші улюблених поетів, обіцяє, що цей експеримент не останній. Вистава буде йти, а телеканал – дивувати глядачів, у тому числі і театральними подіями. "Ми виходимо за рамки ефіру, намагаємося робити щось нове, і цей спектакль – наша експериментальна робота, яка вже знайшла своє власне життя, – говорить Антон Нікітін. – Важливо, що глядачі прийшли не просто до артистів, яких вони викликали три рази на уклін. Вони прийшли до Ахмадуліної, Євтушенка, Вознесенського, Різдвяного, Шпаликову, Окуджаві... І те, що лунали оплески, і те, що люди в залі плакали і сміялися, згадували якісь речі і щось дізнавалися наново, – це данина і сьогоднішнім артистам, які вийшли на сцену, і тим людям, яких вони сьогодні грали, які написали вічні слова".

Як пройшла вистава "По улице моей..." в "Молодому театрі", дивіться у сюжеті програми "Ранок з "Інтером" – https://youtu.be/tv3c5ZN5Slk