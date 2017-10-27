Відомий футболіст Андрій П'ятов зустрінеться з "українським Мессі" на талант-шоу "Круче всех"

У неділю, 29 жовтня, о 18:30 на "Інтері" – заключний випуск першого сезону дитячого талант-шоу "Круче всех". Телеведучі Андрій Доманський та Андрій Данилевич знову будуть знайомити глядачів з дітьми, які здивують і підкорять всіх своїми талантами і про яких вже можна сказати, що вони в своєму захопленні – крутіше всіх!

Цього разу на сцені шоу з'явиться... автомобіль – маленький, але дуже симпатичний. За кермом – 4-річний знавець авто Єгор Долбін, який з пелюшок обожнює машини і все, що з ними пов'язано. Він знає і розрізняє майже 80 марок автомобілів і близько 50 дорожніх знаків! Чи зможе він подолати "смугу перешкод", яку йому збудують на сцені програми?

Ще один учасник цього випуску робив вибір між скрипкою і віолончеллю, а в решті освоїв... баян. Боротися зі стереотипним ставленням до цього музичного інструменту та ділитися своїми досягненнями на сцені "Круче всех" буде музикант з абсолютним слухом, баяніст-віртуоз, 11-річний Мар'ян Гушта. У його руках баян звучить так само лірично, як скрипка, і так само пронизливо, як віолончель...

Його ровесник, Олексій Карась, який отримав від телевізійників прізвисько "український Мессі", розповість Андрієві Данілевичу про те, яке воно насправді – життя юного футболіста. За цього хлопчика вже б'ються відомі футбольні клуби, причому не тільки українські, але й зарубіжні. А Андрій Доманський візьме у нього урок володіння футбольним м'ячем. Адже хлопчик не тільки виконує відомі трюки з цим спортивним снарядом, але і придумує свої.

У цьому випуску вперше сцена програми перетвориться на... будівельний майданчик! 8-річний архітектор Матвій Коваль створює будови з конструктора Lego. Проекти своїх будівель він вигадує сам або шукає на спеціалізованих архітектурних сайтах. Ведучі програми, звісно ж, додатуть декілька деталей до конструкціх Матвія. Але що з цього вийде?

9-річний каратист Костянтин Панасенко спробує пробити захист Андрія Доманського! І навіть манекен, за яким спробує сховатися телеведучий, для Кості – не перешкода!

11-річний Арсеній Мороз і 10-річна Софія Ярославська покажуть нові грані мистецтва бальних танців під живий виступ групи Freedom-Jazz. Їх історія – про величезне бажання домогтися результату і про те, що виходить, якщо батьки та діти не опускають рук і йдуть до своєї мети, незважаючи ні на що. Адже, коли Арсеній прийшов у танцювальний клас, вчитель хореографії на другому уроці сказав батькам: "Заберіть дитину, це не його вид спорту".

Спеціальний гість програми – відомий футболіст, воротар донецького "Шахтаря", віце-капітан національної збірної України з футболу Андрій П'ятов! Чим закінчиться зустріч іменитого спортсмена і юної футбольної зірки, дивіться 29 жовтня о 18:30 на "Інтері" – талант-шоу "Крутіше всіх"!



Це заключний випуск першого сезону проекту. Але команда "Крутіше всіх" впевнена: талановитих дітей в Україні – дуже багато. Тому пошук тих, хто зможе здивувати і підкорити і ведучих, і телеглядачів, триває. Якщо ваша дитина домігся успіхів у своєму захопленні або у нього – незвичайне хобі, розкажіть про нього, написавши за адресою: kv@inter.ua. Можливо, саме ваш малюк у другому сезоні проекту доведе всій Україні: він – крутіше всіх!



Відеоанонс – https://youtu.be/N44zQ7sFfp0