Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Рішення про дострокове припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" 24.10.2017 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР" від 24.10.2017 р.

Посадова особа Краснянський Борис Юхимович (паспорт: серія д/н номер д/н виданий р. д/н - згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради (представник ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІА-ПРОЕКТ" - акціонер, що в сукупності володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 61%, розмір пакета акцій 61 шт.), припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.02.2013 р.