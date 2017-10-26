Сьогодні в ефірі "Інтера" – спеціальний випуск "Стосується кожного", присвячений харківській трагедії

Сьогодні, 26 жовтня, о 18:00 на телеканалі "Інтер" – спеціальний випуск "Стосується кожного" – "Харківська трагедія". Криваве ДТП, що сталася в центрі Харкова минулого тижня, сколихнулo всю країну. Майже відразу після події в мережі з'явилися шокуючі кадри з камер відеоспостереження, на яких Lexus врізається в натовп людей і буквально змітає пішоходів, які стовпилися на тротуарі в очікуванні зеленого сигналу світлофора. За кермом елітного позашляховика, під колесами якого опинилися 11 чоловік, була 20-річна студентка. Зараз їй загрожує до 10 років в'язниці. Подія викликала хвилю народного гніву не тільки в Харкові, але і по всій Україні. Що це – трагічна випадковість чи результат системного порушення правил кермування? Сьогодні в студію "Стосується кожного" прийдуть родичі і близькі постраждалих в харківській трагедії.

"Безумовно, це – дуже важка програма, тому що до нас прийдуть люди, які пережили страшне горе, і вони звернулися до нас тому, що сьогодні їм страшно, – каже ведучий програми Андрій Данілевич. – Вони бояться, що винних, незважаючи ні на що, не покарають. Цю трагедію вже неможливо замовчати або "зам'яти", її обговорює вся країна, ці кадри бачили всі, хто користується Інтернетом. Але навіть при цьому головне питання – чи будуть покарані взагалі і покарані по справедливості винуватці події?"

Чи пробували родичі Олени Зайцевої насправді допомогти родинам постраждалих? Хто сьогодні веде з ними переговори? Чому вони бояться, що винуватці страшного ДТП зможуть уникнути відповідальності? І яке покарання вважають справедливим?

У студії програми – експерти "Стосується кожного", які прийшли підтримати рідних та близьких потерпілих і яким є що сказати про подію: професійний автогонщик Ігор Скуз, керівник редакції програми "Свідок" на телеканалі НТН Олександр Лук'яненко, психіатр з 30-річним стажем Павло Попандопуло, адвокат Олександр Мозолевський, співачка Наталія Турбіна, яка родом з Харкова, психолог-криміналіст Володимир Абрамян та інші.

Дивіться сьогодні о 18:00 на "Інтері" у ток-шоу "Стосується кожного", випуск, який нікого не залишить байдужим, тому що на місці постраждалих міг опинитися кожен, – "Харківська трагедія".



Відеоанонс – https://youtu.be/FrbwPGJbTrc