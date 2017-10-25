Сьогодні в ток-шоу "Стосується кожного" – вся правда про зухвале викрадення немовляти в Києві

Сьогодні, 25 жовтня, о 18:00 в соціальному ток-шоу "Стосується кожного" дивіться випуск "Операція "Вікторія" – про викрадення 1,5-місячної дівчинки Віки з дитячого саду в Києві.

Ця історія сколихнула всю Україну! Відео викрадення 1,5-місячної Вікі за добу в Інтернеті подивилися майже 160 тисяч осіб! Користувачі соцмереж хвилювалися про долю маленької дівчинки і висловлювали різні припущення про мотиви викрадення. Сотні небайдужих киян підключилися до пошуку дитини. З їх допомогою Віку вдалося знайти на наступний день після того, що сталося на околиці столиці, в будівельному вагоні. Крадійкою виявилася 20-річна киянка, яка зараз перебуває під слідством.

"Я не міг залишатися байдужим, – каже ведучий програми Андрій Данілевич.- Разом з колегами ми вирішили розібратися в цій історії, адже життя та безпека дітей – це те, що стосується кожного. Сьогодні в нашу студію прийдуть батьки маленької Вікторії, щоб розповісти, що пережили вони за час її відсутності. А також родичі і вчителі викрадачки, які не можуть повірити, що вона могла таке зробити! Вперше вони розкажуть про дитинство 20-річної киянки. Можливо, справжні причини її зухвалого вчинку криються саме там?"

У сьогоднішньому випуску ток-шоу "Стосується кожного" – нові ексклюзивні подробиці викрадення. Вперше телеглядачі побачать дівчинку, доля якої так схвилювала громадськість. Батьки викраденої дитини вперше зустрінуться з волонтерами, які допомагали у пошуках Вікторії. Також у студію програми прийдуть представники прокуратури. Вони разом з експертами проекту спробують з'ясувати справжні причини викрадення. Дивіться сьогодні, 25 жовтня, о 18:00 випуск програми "Операція "Вікторія".

Відеоанонс – https://youtu.be/YlK4DTgvSlI