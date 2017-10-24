Прем'єра на "Інтері": багатосерійний детектив про кохання - "Що робить твоя дружина"

У суботу, 28 жовтня, о 14:30 на телеканалі "Інтер" стартує прем'єра 20-серійного мелодраматичного детектива "Що робить твоя дружина" виробництва Star Media. Це історія про те, наскільки жінка може бути відданою своєму коханому чоловікові і на що вона може піти заради нього. Особливо якщо його чекають великі неприємності. У головних ролях - Кирило Жандаров і Анна Слю. Режисери - Максим Мехеда і Аліна Чеботарьова.

Головному герою серіалу - слідчому Ігорю Логінову - загрожує звільнення. Його дружина Лера, щоб врятувати коханого чоловіка, вирішує допомогти йому в розслідуванні складних і заплутаних злочинів. Вона прекрасно розуміє, що її втручання не сподобається чоловікові. Тому робить все потай, вигадуючи всілякі методи передачі потрібної інформації, щоб у Ігоря та його начальства не виникло жодного сумніву в тому, що саме слідчий Логінов блискуче розкриває злочини. Лера - художник за професією - в силу своєї творчої натури і жіночої інтуїції помічає такі деталі, на які працівники правоохоронних органів навіть уваги не звертають.

За словами творців серіалу, "Що робить твоя дружина" - це не стільки детектив, скільки історія про справжнє кохання. Про те, що завдяки підтримці жінки чоловік може досягти великого успіху. "Наш серіал - це детектив з елементами мелодрами про те, на що здатна жінка, яка любить, - розповідає продюсер Лариса Журавська. - А здатна вона, як виявляється, на все! У головної героїні дуже важливе завдання в цьому проекті - стати прикладом для жінок. Показати, що може зробити жінка в ім'я сім'ї, щоб завжди залишатися потрібною і улюбленою для свого чоловіка. І що щастя знаходиться тільки в наших руках!"

Зйомки серіалу "Що робить твоя дружина" проходили в Києві. Кастинг на головні ролі в картині тривав цілий рік. Роль слідчого Ігоря Логінова дісталася акторові Кирилу Жандарову, відомому глядачам за такими телефільмів, як "Доярка з Хацапетівки", "Мереживо долі", "І все-таки я люблю ...". "Мій герой - принциповий слідчий, але зі своїми "тарганами", - говорить про свого персонажа Кирило Жандаров. - Якісь деталі для образу Логінова я брав з характеру своїх знайомих слідчих. Ігор - дуже близький мені за духом герой: не зрадить, не підставить, що не збреше. Я по життю намагаюся бути таким же".

Мудру і діяльну дружину слідчого Логінова зіграла актриса Анна Слю ("Короткий курс щасливого життя", "Нічний дозор"). "Анна ідеально підійшла на роль головної героїні, - каже Лариса Журавська. - У неї тонка душевна організація з такою легкою "сумасшедшинкой". І дуже глибокий погляд, якому довіряєш беззастережно".



Чи зможе художник Лера Логінова стати супердетективом і врятувати свого чоловіка від звільнення? До чого призведе жінку настільки незвичайне хобі? Як відреагує її чоловік, коли дізнається правду? Дивіться серіал "Що робить твоя дружина" на телеканалі "Інтер" - у вихідні о 14:30.



Відеоанонс - https://youtu.be/pE_eK5Lt18U



"Що робить твоя дружина"

Жанр: детектив

Кількість серій: 20

Виробництво: Star Media

Рік до: 2017

Режисери: Максим Мехеда, Аліна Чеботарьова

Сценарій: Яна Дубинянська, Євген Григоренко, Олексій Лісовець

Продюсери: Лариса Журавська, Влад Ряшин

В ролях: Анна Слю, Кирило Жандаров, Марина Іванова, Надія Кондратовська, Ігор Рубашкін, Оксана Жданова, Олександр Зіновенко та інші.