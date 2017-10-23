Зірка шоу "Круче всех" - 4-річна фігуристка Фрося Мельник - стала "телемаляткою"

Після успіху на талант-шоу "Круче всех" 4-річна фігуристка Фрося Мельник вирішила продовжити своє знайомство з телебаченням. Дівчинка поступила до "Інтершколи" на спеціальний курс "Телемалятко", де допомагають талановитим діткам розкрити свій творчий потенціал.

Глядачі телеканалу "Інтер" познайомилися з Фросею в першому випуску талант-шоу "Круче всех". Юна фігуристка вперше вийшла на лід у рік і чотири місяці! А сьогодні тренери ставлять їй першу сольну програму для участі в змаганнях. Щоб дівчинка змогла продемонструвати свій талант, спеціально для неї на сцені проекту збудували льодову арену. Фрося відразу ж підкорила серця глядачів своєю безпосередністю і розсудливістю. Випуск з її участю подивилися більше 4 мільйонів телеглядачів. Не дивно, що дівчинку впізнають на вулиці і навіть просять автограф!

Після участі в проекті "Круче всех" Фрося продовжила підкорювати телеекран: вона вже стала гостею програми "Ранок з "Інтером"і побувала в студії соціального ток-шоу "Стосується кожного". Виявляється, під прицілом телекамер малятко відчуває себе дуже комфортно і легко. Тому батьки дівчинки вирішили і далі розвивати унікальні якості дитини і відправили Фросю вчитися до "Інтершколи", на спеціальний курс "Телемалятко".

"Ми побачили інформацію про "Інтершколу", коли приходили на телеканал, в студію програми "Ранок з "Інтером", - розповів тато Фросі, Віктор Мельник. - Нас зацікавив курс "Телемалятко". І ми вирішили спробувати туди вступити. Прийшли на співбесіду, викладачі школи поговорили з Фросею і сказали: "Приходьте!"

Сама Фрося з задоволенням поринула у світ телебачення. Коли прийшла додому після першого заняття, прикріпила над ліжечком повітряну кульку з написом "Інтершкола" та заявила батькам, що хоче "навчитися правильно ставити запитання, щоб інші дітки на них відповідали".

На курсі "Телемалятко" юні слухачі вивчають акторську майстерність, сценічну мову, вчаться працювати в студії. Пробують свої сили в якості тележурналістів, ведучих, акторів, беруть участь в зйомках рекламних і музичних кліпів. Заняття в "Інтершколі" адаптовані до вікових особливостей дітей, тому вчитися в "Інтершколі" можуть навіть найменші.

Новий навчальний рік в "Інтершколі" вже почався. Але в зв'язку з великим потоком заявок в жовтні оголошено додатковий набір на курс "Телемалятко" і на основні телевізійні спеціалізації. Для всіх тих, хто хоче пов'язати своє життя з телебаченням, підвищити кваліфікацію або оволодіти новою спеціальністю. Подробиці - на сторінці освітньої програми. Кількість місць обмежена. Відбір - за результатами співбесіди та творчого конкурсу.

Також є унікальна можливість вступити до "Інтершколи" поза конкурсом! Для цього треба стати учасником благодійного онлайн-аукціону "Інтер - дітям". На сайті deti.inter.ua є лоти освітньої програми - сертифікати на навчання за спеціальностями "Продюсер" або "Журналіст". Купуючи ці лоти, ви не тільки отримуєте нові знання і навички, стаєте учасником насиченою навчально-телевізійного життя "інтершколярів", але ще і робите добру справу - допомагаєте врятувати життя дітей. Всі кошти, зібрані на онлайн-аукціоні, підуть на придбання апарату інтенсивної вентиляції легенів експертного класу VELA для реанімації Центру дитячої токсикології "Охматдиту".