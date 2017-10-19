Анастасія Даугуле стала OceanWoman

Ведуча програми "Ранок з" Інтером "Анастасія Даугуле продовжує дивувати шанувальників і колег своїми спортивними досягненнями. На цих вихідних дівчина успішно подолала етап міжнародного запливу OceanMan, який пройшов в іспанському місті Бенідорм.

Настя пропливла дистанцію 2 кілометри у відкритому морі, вклавшись в офіційне кваліфікаційне час змагань. Здається, яку б мету Анастасія Даугуле перед собою ні поставила - все у неї виходить. Хтось спише все на удачу. Телеведуча ж впевнена: будь-яке досягнення - результат величезної праці. А найскладніші перемоги - над самим собою. Такою перемогою для телеведучої стала участь в міжнародному запливі OceanMan. У це складно повірити, але ще рік тому Настя навіть плавати не вміла! Рік тренувань в басейні, по два і більше кілометра за одне заняття - і Анастасія успішно провела вже другий міжнародний заплив!

Цього літа вона брала участь в запливі "Втеча з замку Іф" в Марселі, де пропливла 2,5 кілометри у відкритій воді.

"Ще рік тому я не вміла плавати. Але вчилася бачити цілі, - зізнається Анастасія. - Мені хотілося відчувати воду, не боятися відкритого моря, а насолоджуватися ним. Я записалася в басейн, перебудувала свій графік і - для вірності і неможливості відступити назад - зареєструвалася на міжнародний турнір. І ось успішно подолала вже другий європейський заплив: пропливла етап найкрутішого OceanMan. Це змагання для аматорів, але дуже серйозного рівня".

Підкорити водну стихію було по-справжньому нелегко: море зустріло учасників змагання OceanMan в Бенідормі зовсім нерадісно. Сильна течія, хвилі і атакуючі медузи - ось з чим довелося зіткнутися телеведучої під час запливу. Але, погодьтеся, чим складніший шлях, тим ціннішою є перемога. Настя зізнається, що подібні випробування тільки додали їй упевненості в своїх силах: "Познайомилася з дивовижними людьми з усього світу. І знаю, що робити далі: планувати, тренуватися і брати участь на рівних з кращими і сміливими".

Зараз плавання - невід'ємна частина життя Анастасії Даугуле. Кожен день після трьох з половиною годин прямого ефіру в програмі "Ранок з" Інтером "телеведуча поспішає на тренування в басейн. І відчуває себе щасливою."Плавання - це вже мій наркотик, - посміхається Настя. - Я вже залежу від басейну і від постійного прогресу, який спостерігаю на тренуваннях. Так що басейн не пожертвую ні в якому разі! Навіть якщо прямий ефір у нас буде 20 годин. Все одно з залишився часи 2 години я буду плавати. Басейн - як вир, дуже затягує".

Анастасія сподівається, що її досягнення також стануть прикладом для інших людей, які бояться, як колись вона сама, слідувати своїм бажанням і знаходять цьому безліч відмовок. "Якщо вам коли-небудь скажуть, що пізно щось починати в життя, - не слухайте. Не витрачайте час, просто починайте йти вперед", - з посмішкою радить ведуча.