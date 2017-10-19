Альона Вінницька знайшла собі нового барабанщика на шоу "Крутіше всіх"

У неділю, 22 жовтня, о 18:30 в новому випуску талант-шоу "Круче всех" на "Інтері" - маленькі йоги, хімік-вундеркінд, наймолодший барабанщик України та інші дивовижні діти. Телеведучі Андрій Доманський та Андрій Данілевич зроблять все, щоб цих юних геніїв побачила і полюбила вся Україна.

Коли на сцену вийдуть дві тендітні дівчатка - 9-річні Ніна Петрусь і Дарина Налеснікова - телеведучим доведеться несолодко. В арсеналі у цих учасниць - бите скло, цвяхи і великі ножі! А все тому, що вони мріють в майбутньому стати цирковими йогами. Самі Ніна і Даша легко і по битому склу босоніж ходять, і на великих цвяхах стоять, і гострі предмети кидають без промаху. Але які сюрпризи вони приготували для ведучих "Круче всех"?

Втім, у інших учасників цього випуску хобі не менш ефектні. 9-річний хімік Дмитро Мартинович прийде до студії програми з колбою Бунзена. Хлопчик впевнений, що хімія - не іграшка для дітей. Тому без асистента працювати в міні-лабораторії, на яку тимчасово перетвориться сцена програми, не стане. Чим закінчиться спроба вундеркінда і його асистента провести ефектний хімічний дослід "фараонова змія"?

Юний джентльмен Олександр Волянський в цій програмі продемонструє знання тонкощів красивої і інтелектуальної гри в більярд. Андрій Данілевич дізнається, як Сашко захопився такою дорослою грою. А Андрій Доманський підгляне "фішки" 11-річного майстра подвійного удару! У хлопчика дійсно є чому повчитися!

В гості до двох Андрія прийде дівчинка, яка в свої чотири роки легко може перетворити дорослих чоловіків... на конячок! Злата Поплавська крутіше всіх знає герби, прапори, столиці і розташування на карті 244 країн світу! Дівчинка вміє читати і писати. І вже сама писала лист Дідові Морозу. Правда, цей феноменально географічно підкована дитина боїться розмовляти з незнайомцями. Зате легко знаходить спільну мову з конячками, в яких провідним доведеться перевтілитися.

З якого піску створюються найкрасивіші картини? Відповідь на це питання обов'язково дасть юний майстер пісочної анімації, 9-річний Артем Бурий. Хлопчик виступає з оригінальними номерами на фестивалях пісочної анімації. А для глядачів програми він приготував справжнісіньку казку, нехай і недовговічні, але дуже теплу і з хорошим фіналом.

Батьки ще одного учасника цього випуску - 4-річного Данила Вавренюка - точно знають, як це - жити в забійному ритмі. Наймолодший барабанщик України один раз побачив кліп групи "Металіка", подивився його шість разів поспіль - і з тих пір практично не розлучається з барабанними паличками. Втім, якщо їх немає, він може відбивати ритм чим завгодно на будь-якій поверхні. Свою техніку гри і знання світової класики року він продемонструє прямо в студії програми "Круче всех".

Не пропустіть! У неділю, 22 жовтня, о 18:30 на телеканалі "Інтер" - щирі історії великих маленьких талантів в новому випуску "Круче всех". Спеціальний гість талант-шоу - Альона Вінницька, яка виступить разом з одним з наймолодших учасників цієї програми.

Відеоанонс - https://youtu.be/GrJQPI-56Fc