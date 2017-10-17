На "Інтері" встановлено національний рекорд!

Юні учасники шоу "Круче всех" не тільки дивують своїми талантами, показують серйозні результати, але навіть встановлюють справжні рекорди. 15 жовтня телеглядачі "Інтера" стали свідками того, як на сцені дитячого талант-шоу було встановлено національний рекорд у гирьовому спорті - за кількістю підйомів гир за 30 секунд. Його власники - 11-річний Давид Рубець і 9-річна Валерія Барабаш.

На очах ведучих програми Андрія Данилевича і Андрія Доманського, а також мільйонів телеглядачів Валерія Барабаш за 30 секунд підняла 16-кілограмову гирю 16 разів. А Давид Рубець за ті ж півхвилини зробив 15 "поштовхів" 24-кілограмової гирі. Ці результати внесені до Книги рекордів України. Їх зафіксував експерт Валентин Щербачов, він і вручив хлопцям сертифікати про встановлений рекорд.

У Книзі рекордів України вже були зареєстровані досягнення за кількістю підйомів гир за певний час. Наприклад, один український спортсмен за 10 хвилин підняв гирю 171 раз. Наймолодшим рекордсменом в цьому виді спорту був 14-річний Єгор Ткачук, який за 10 хвилин підняв дві пудові гирі 106 разів. Але щоб 9-річні і 11-річні діти "штовхали" гирі на час - таке в практиці експерта Книги рекордів України вперше.

У 11-річного Давида прагнення до складних завдань і серйозних цілей - в крові. Його тато, Сергій Рубець, все життя серйозно займається спортом, правда, непрофесійно, "для себе". І прищепив любов до спорту синам: старший брат Давида став чемпіоном Європи і світу з пауерліфтингу. Давид вперше "взяв" трьоххкілограмовую гирю в п'ять років! Зараз, у свої одинадцять, Давид "бере" гирю вагою в 24 кілограми.

Напарниця Давида - Валерія - захопилася гирями, коли побачила його виступ на шкільному святі. Вона в той же день підійшла до тата Давида і ... попросила навчити її цієї майстерності. Зараз 9-річна дівчинка вже піднімає 16-кілограмові снаряди.

Давид і Лера не тільки беруть участь в змаганнях, а й виступають з шоу: жонглюють гирями! Тепер до нагород і досягнень Давида Рубця і Валерії Барабаш додалися ще й медалі програми "Круче всех", і найголовніше - рекорд! Вітаємо юних спортсменів з їх першим рекордом і бажаємо хлопцям нових перемог!

Відео, як було встановлено рекорд на проекті "Крутіше всіх" - https://www.youtube.com/watch?v=_FoGqg0jjtU.

Андрій Доманський та Андрій Данилевич обіцяють, що цієї неділі, 22 жовтня, глядачів дитячого талант-шоу чекають не менш яскраві враження. Не пропустіть! О 18:30 на телеканалі "Інтер" - зустріч з новими приголомшливо талановитими героями програми "Крутіше всіх".