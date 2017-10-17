Підкинута дитина, таємне минуле сусідки і інші заплутані історії -в прем'єрних випусках циклу "Життя на грані"

Сьогодні, 17 жовтня, о 13:00 в ефірі телеканалу "Інтер" відбудеться прем'єра циклу психологічних мелодрам "Життя на грані". Глядачі програми побачать перші дві заплутані історії, засновані на реальних подіях.

Герої проекту стали заручниками непростих життєвих обставин і опинилася на межі складного вибору між законом і мораллю, справедливістю і власною вигодою. Ситуації, показані в програмі, непередбачувані, як і вчинки головних героїв. Розібратися в мотивах і наслідки рішень героїв допоможе ведуча проекту Жанна Тихонова.

Прем'єрний випуск циклу "Життя на грані" - "За бажанням мами" - розповідає історію бездітної сімейної пари. Все почалося з того, що Павло Гуров знайшов на капоті своєї машини немовляти. Будь-яка інша людина, опинившись в подібній ситуації, викликала би поліцію, швидку допомогу і звернулася до органів опіки. Але Павло ... забрав дитину додому. Він вирішив, що для них з дружиною це шанс стати батьками. Однак дружина Марина запідозрила чоловіка у зраді, вирішивши, що це дитина його коханки. Вона намагається знайти справжню маму підкидька... Яка правда відкриється в результаті пошуків? Чи віддасть сімейна пара чужу дитину? Відповіді дізнаємося вже сьогодні, 17 жовтня, о 13:00 - в першому випуску проекту "Життя на грані".

Відразу після цього, о 13:55, в ефір вийде епізод "Сім'я по сусідству". Марина знайомить дочку і чоловіка з новою подругою, яка оселилася по сусідству ... Лєра - професійна танцівниця. Дочка Марини в захваті від сусідки, яка дозволяє їй те, чого не дозволяють батьки. Але Марина навіть не здогадується, яку загрозу її щастя несе нова знайома. Виявляється, у її чоловіка Павла і Лєри є спільне минуле. Яку мету переслідує нова сусідка?

Також дивіться на цьому тижні в проекті "Життя на грані":

У середу, 18 жовтня, о 13:00 - "Прихована правда". Тетяна знайомить зі своїм нареченим дочка Марину. Це викликає істерику у дівчини. Чому дочка так відреагувала на незнайомого чоловіка?

О 13:55 - "Кредит недовіри". У свій день народження Катя отримує анонімний подарунок - банківську карту з великою сумою на ній. Що дівчині принесе ця карта - позбавлення від боргу або ще більші проблеми?

19 жовтня в 13:00 у випуску "Забутий борг" глядач дізнається подробиці дивної історії: Альбіна Кравцова привела 10-річну дочку Соню в торговий центр і кинула її там одну. Яку мету переслідувала жінка?

О 13:55 в епізоді "Вибір принцеси" Мила визнається мамі, що передумала виходити заміж за свого хлопця, бо полюбила іншого. Але мама приходить в шок, коли дізнається ім'я нового обранця дочки...

У п'ятницю, 20 жовтня, о 13:00 дивіться випуск "Ставка на совість". Повернувшись додому, Геннадій виявляє, що в його квартирі побували злодії. Але чоловік не поспішає викликати поліцію, тому що знаходить записку. І почерк йому знаком. Що сталося?

О 13:55 глядач дізнається історію "Тест на спорідненість". Ігор ревнує свою цивільну дружину Аліну до колишнього чоловіка. Йому здається, що жінка спілкується з батьком своєї дитини більше, ніж в цьому є необхідність. Яким чином головний герой збирається усунути конкурента?

Як не допустити помилку, здійснюючи вибір? Непрості життєві історії - в циклі психологічних мелодрам "Життя на грані". Дивіться з вівторка по п'ятницю о 13:00 та 13:55 На телеканалі "Інтер".

Відеоанонс - https://youtu.be/imaCpQxTPQ0