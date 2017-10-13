Сьогодні в ток-шоу "Стосується кожного" - несподіваний поворот в історії 12-річної мами

Сьогодні, 13 жовтня, о 18:00 на телеканалі "Інтер" - ексклюзивний випуск "Стосується кожного" - "Мама-дитина. Зізнання". Це продовження історії, яка шокувала всю Україну. Шестикласниця з Борислава Львівської області, 12-річна Таня Лучишин, 17 вересня народила доньку. Історія мами-дитини викликала пильний інтерес не тільки у знайомих сім'ї і земляків, а й усіх ЗМІ України. Головне питання, яке хвилювало громадськість: хто батько дитини? Невже він так і не візьме на себе відповідальність за те, що трапилося?

Головний підозрюваний у батьківстві, 18-річний сусід сім'ї Лучишин - Андрій, на контакт з сім'єю Тані йти відмовлявся, від камер журналістів тікав. Спроби вітчима Тані, Івана Єрьоміна, поговорити з хлопцем по-чоловічому ні до чого не привели.

Таня Лучишин та її мама в ситуації загального осуду і пліток зважилися розповісти свою історію тільки тим, кому довіряли по-справжньому: журналістам програми "Стосується кожного". І попросили про допомогу: розставити всі крапки над "i", добитися правди від потенційного батька маленької Діанки.

Програма про 12-річній мамі виявилася дуже емоційною і зворушливою. В ефірі "Інтера" її подивилися 4 мільйони українців. Ще понад сто тисяч подивилися випуск "Мама-дитина" на офіційному YouTube-каналі "Стосується кожного". Але знайти відповідь на головне питання не вдалося. Потенційний тато Діани, Андрій, від коментарів відмовився, але тест ДНК зробив. Днями мамі Тані, Ганні Лучишин, подзвонили з лабораторії, яка робила тест, і сказали, що Андрій не є батьком дитини. Але чому Таня вказала саме на нього? І хто тоді є татом маленької Діани?

"Після першої програми про Таню глядачі закидали нас в тому, що ми підтримували дівчинку, - каже ведучий ток-шоу "Стосується кожного" Андрій Данілевич. - Але я завжди захищав і буду захищати дітей в будь-якій складній ситуації. Дівчинка, яка завагітніла в 11 років, в будь-якому випадку - жертва маніпуляцій і безвідповідальності дорослих. Зараз під підозру і засудження жителів Борислава потрапили всі чоловіки, які так чи інакше вхожі в будинок сім'ї Лучишин, незалежно від віку: і вітчим, і її рідні брати. Ми всі знаємо, наскільки жорстокими є чутки. І для того, щоб Таня могла жити далі, щоб захистити її від хвилі пліток, пересудів, важливо з'ясувати, хто батько її дитини. Вітчим і брати дівчинки сьогодні прийдуть в студію, щоб довести, що вони невинні. Але що скаже сама Таня? Щоб підтримати дівчинку і допомогти їй в цій ситуації, з нею на наше прохання працюватимуть кращі психологи країни".

Хто насправді виявився батьком новонародженої Діани? І які нові подробиці ми дізнаємося в студії "Стосується кожного"? Не пропустіть: сьогодні о 18:00 на "Інтері"-випуск програми "Мама-дитина. Зізнання".