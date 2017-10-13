Промо-ролик "Речдоку" увійшов у шорт-лист престижного фестивалю Clio Entertainment

Промо-ролик детективного циклу "Речдок" увійшов у шорт-лист престижного міжнародного фестивалю кіно, теле- та ігрового маркетингу Clio Entertainment. Візитка програми номінована у категорії "Знімальний ролик". Відео, створене креативною командою "Інтера", у своїй номінації змагається з кращими промо-роликами HBO, Netflix, Universal, Fox, CNN, National Geographic, Paramount. В цьому році в журі конкурсу - відомі маркетологи з Showtime, Paramount Pictures, Disney Studios та інших відомих компаній.

Оголошення переможців та церемонія нагородження Clio Entertainment відбудеться 2 листопада в Лос-Анджелесі.

Проект "Речдок" більше року з успіхом йде на телеканалі "Інтер". В основі цього детективного циклу - найбільш заплутані кримінальні справи другої половини минулого століття. У той час, коли не було електронних баз даних і камер стеження на кожному розі, найменша деталь у руках досвідченого криміналіста могла перетворитися на важливий доказ - речовий доказ. І тільки завдяки інтелекту, проникливості і досвіду слідчих злочинці не йшли від покарання.

Промо-директор телеканалу "Інтер" Олексій Пасічник зазначає, що основною ідеєю ролика детективного циклу "Речдок" було передати емоцію складного розслідування, показати глядачеві непростий шлях від виявлення речового доказу до упіймання злочинця.

Ця робота промо-дирекції "Інтера" вже була відзначена нагородами кількох фестивалів. Так, промо-ролик детективного циклу "Речдок" отримав дві золоті нагороди на головному всесвітньому конкурсі телевізійного промо, маркетингу і дизайну - PromaxBDA Global Excellence. Виборов "золото" на Міжнародному Балтійському фестивалі реклами Golden Hammer. На міжнародному фестивалі реклами "Білий квадрат" у Білорусі - посів друге місце в категорії Creative.Film і третє місце в категорії Creative.Online. А також отримав "бронзу" на Київському міжнародному фестивалі реклами.