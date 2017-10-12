У новому випуску "Круче всех" Влад Яма покаже Нью-Йорк

У неділю, 15 вересня, о 18:30 на телеканалі "Інтер" - найбагатогранніший і найбагатодітніший випуск дитячого талант-шоу "Круче всех". До телеведучих Андрія Доманського і Андрія Данілевичу цього разу прийдуть відразу десять малюків, щоб розповісти про свої неймовірні захоплення і поділитися вражаючими успіхами! Просто у деяких гостей цього випуску - одне хобі на двох, а то й на трьох! Всі герої цієї програми - великі мрійники. Вони хочуть виступати на Олімпіаді, здійснювати наукові відкриття, встановлювати рекорди ... Дехто спробує стати рекордсменом прямо на сцені талант-шоу!

Батьки 10-річної Насті Бобровської зізнаються, що найстрашніше покарання для їхньої дочки - скасування уроку гри на арфі. Свого часу мама привела Настю в музичну школу, щоб записати в хор. Але коли кличе королева струнних інструментів, встояти неможливо. Для цього випуску улюбленої програми сім'я Бобровських зробить виняток: доставить в студію "Круче всех" великоваговий, але дуже крихкий і примхливий інструмент, на якому грає Настя. І який вартує, як хороший автомобіль.

7-річна Ніколь Князєва точно знає, як привести до тями будь-якого хулігана. І навіть продемонструє свій метод цілком мирному Андрієві Доманському. Ніколь займається воркаутом - фітнесом міських вулиць. Коли Андрій Данилевич почув, скільки разів вона може віджатися, то вирішив, що Ніколь переплутала цифри, "дописавши" до результату пару зайвих нулів. Що це - особливі гени або ... особливі тренування? І чи може досягти такого результату будь-яка дитина?

"Не встиг я довести сина до футбольної секції", - з посмішкою зізнається батько наступного учасника - 10-річного Павла Красовського. Поки тато роздумував, Паша захопився хореографією, а саме - джаз-модерном. Тепер кожна його постановка - неповторна вистава, що відображає всю гаму людських переживань. Чи зможе хлопчик показати на сцені "Круче всех" імпровізації на теми, задані ведучими проекту?

10-річна Софія Дзюба та 9-річний Єгор Палюра в минулому році показали всьому світу, що таке справжні бальні танці, ставши чемпіонами світу на змаганнях в Китаї. Тоді вони перетанцювали вісімнадцять кращих пар з різних країн. Але чи вдасться їм вразити Андрія Данілевича і навчити танцювати Андрія Доманського?

Якщо звичайні діти спочатку сідають на триколісний велосипед, то ці хлопчаки відразу "встали на педалі". Приголомшливе тріо братів Логіних - Микола (10 років), Тимофій (6 років) і Самуїл (4 роки) - справжні профі велосипедного екстриму. Вони покажуть, як просто-таки "літають" по вибоїнах гірських стежок. І, звісно, продемонструють трюки, від яких захоплює дух.

Маленькі діти і великі гирі прекрасно поєднуються - впевнені 11-річний Давид Рубець і 9-річна Валерія Барабаш. Юні спортсмени мріють увійти з гирьового вправами до Книгт рекордів України. Чи вийде у них зробити це під прицілами телекамер, прямо на сцені шоу "Круче всех"?

Особливі сюрпризи в цьому випуску піднесуть учасникам і глядачам особливі гості програми: талановитий хореограф Влад Яма і один із самих спортивних співаків української естради Вадим Олійник. До речі, Влад Яма цього разу покаже ведучим і гостям шоу приголомшливий і дивовижний ... Нью-Йорк.

Не пропустіть! Цієї неділі, 15 жовтня, о 18:30 на телеканалі "Інтер" - програма про те, що неможливого не існує, якщо сміливі дитячі мрії підкріплені безумовної любов'ю і підтримкою батьків!

Відеоанонс - https://youtu.be/GnO955Ud7pY