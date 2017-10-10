Історію 12-річної мами в ток-шоу "Стосується кожного" подивилися майже 4 млн українців

У понеділок, 9 жовтня, програма "Стосується кожного" була присвячена гучній історії наймолодшої мами України. 12-річна Таня Лучишин з Львівської області, яка 17 вересня стала мамою, приїхала в студію ток-шоу разом з новонародженою дочкою. Історія самої молодої мами України не залишила байдужими українських телеглядачів: випуск "Мама-дитина" подивилися близько 4 млн українців - програма зібрала частку 18,9% і стала беззаперечним лідером свого слоту. Крім цього, "Стосується кожного" 9 жовтня став найкращим неспортивних продуктом дня серед масової всеукраїнської аудиторії 18+.

Незважаючи на масовий інтерес українських ЗМІ, Таня Лучишин та її мама довірилися тільки команді "Стосується кожного". Маленька мама вперше показала свою доньку саме багатомільйонної аудиторії "Інтера". Ведучий Андрій Данилевич разом з соціальними працівниками, експертами та друзями програми говорили про проблеми, з якими доведеться зіткнутися Тані, про способи їх вирішення і про те, як зробити так, щоб довірливість дітей і недалекоглядність дорослих не приводили до трагічних наслідків.

ТОП-5 каналів 9 жовтня 2017 року слоті "Стосується кожного" (18: 05: 30-19: 02: 23)

(Частка 18+, Україна)



Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі - Nielsen; моніторинг - Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом "Інтер". Дані розраховані для цільових аудиторій 18+ (Україна) і 4+ (Україна). Дані розраховані для доби і слота події за 09.10.2017 (дані Overnight). Дані надані за показниками shr% і rch #. Детальніше за показниками і визначень цільових аудиторій в глосарії ІТК