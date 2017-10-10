Прем'єра проекту "Життя на грані": трагедії, яких можна уникнути

17 жовтня в 13.00 на "Інтері" - прем'єра циклу психологічних мелодрам "Життя на грані". В основі кожного випуску - реальні історії людей, про яких говорили, писали, показували сюжети на ТБ. Але будь-який телесюжет розповідає лише про факти, в кращому випадку - про причини того, що сталося. Цикл "Життя на грані" досліджує внутрішній стан героїв, їх взаємини, психологію. Команда проекту та його ведуча Жанна Тихонова вважають: вчитися треба на чужих помилках...

Головні герої нового проекту власного виробництва телеканалу "Інтер" - люди, що опинилися в непростій життєвій ситуації. Адже ніхто з нас не застрахований від раптових проблем, неприємностей і катастроф.

Хіба могла одна з героїнь проекту, щаслива дружина і любляча мати, передбачити, яку загрозу її щастя несе нова мила сусідка? Нічого не підозрюючи, вона знайомить її з чоловіком і дитиною, ділиться секретами і планами на майбутнє ... Як можна було здогадатися, що приятелька - біологічна мати її дочки?

Або, наприклад, пара молодих людей на своєму авто випадково збиває жінку на пішохідному переході. Всі знають, як потрібно вчинити: зупинитися, надати першу допомогу, викликати швидку і поліцію. Але у наших героїв за кілька днів заплановано весілля. І ось вони опиняються перед вибором: в'язниця або РАГС, зупинитися і допомогти або втекти з місця події?

Ще один герой програми одного разу знаходить на капоті свого автомобіля дитину... Хтось дізнається, що його неповнолітня дочка вагітна, а хтось підбирає чужий гаманець з великою сумою, знаючи, кому він належить ... З цього моменту їх життя робить крутий оберт. Події змушують людей вибирати між законом і мораллю, справедливістю і співчуттям, совістю і благополуччям. І їх вчинки непередбачувані і часто неоднозначні. Розібратися в них глядач зможе разом з проектом "Життя на грані".

"Звичний погляд на жанр мелодрами - це поділ персонажів на "добрих людей" і "злодіїв", але в житті так не буває, - розповідає шеф-редактор проекту Олег Гершкович. - Герої програми "Життя на грані" стоять перед вибором і роблять його усвідомлено. Вони можуть пояснити свою поведінку. Але чому ж тоді цей їхній вчинок не сприймається протилежною стороною? Чому моральний вибір одного героя входить в протиріччя з мораллю іншої? Де істина? У кожній історії глядач має можливість розібрати ситуацію і зробити свій вибір, зрозуміти, на чиєму він боці".

Історії циклу піднімають вічні теми: взаємовідношення поколінь, батьківський обов'язок, інстинкти і мораль, проступок і кара. І виявляється, що в сучасному світі вони настільки ж актуальні, як і 100, 200 років тому. В людських почуттях і відносинах мало що змінилося, незважаючи на появу потужних гаджетів, пластикових карт і сучасних засобів пересування і зв'язку. Людей так само хвилюють любов, діти, сім'я, дружба, ставлення до тих, хто слабший. Завдання проекту - показати, що проступок завжди тягне за собою покарання. Воно не завжди видиме, не завжди конкретне. Але глядач обов'язково проведе логічний зв'язок між діями людей і їх результатами.

"Ми намагаємося для наших глядачів в кожному проекті закласти якийсь сенс, - говорить Ганна Безлюдна, керівник Inter Media Group. - У циклі" Життя на грані "- складні і неоднозначні людські історії. Ми беремо крайні прояви і розбираємо детально, як люди приймають рішення, яка мотивація їх вчинків. Адже будь-який вчинок має наслідок. Сила людини і його людяність полягають у тому, щоб в будь-якій ситуації приймати правильні рішення і відповідати за свої вчинки. В цій програмі немає лінійних рішень, немає поганих і хороших людей. Це така життєва сіра зона. Глядач до останньої хвилини не може зрозуміти, чим закінчиться історія, який вибір зроблять герої і як він сам вчинив би на їх місці. Цим проект і цікавий".

Герої програми потрапляють в складні обставини, в яких, насправді, може опинитися кожен. Це тримає в напрузі, змушує глядачів більш пильно стежити за розвитком подій, аналізувати мотиви героїв і передбачати наслідки. Можливо, одного разу такий досвід допоможе ще комусь зробити правильний вибір в схожій ситуації.

Розібратися в психології людей і відносинах допоможе ведуча проекту Жанна Тихонова. Вона помічає найдрібніші деталі поведінки персонажів і дає точну оцінку того, що відбувається. "При всій нашій різноманітності і несхожості один на одного, ситуації, в які ми можемо потрапити, дуже схожі, - каже Жанна Тихонова. - У всіх нас не так багато варіантів розвитку обставин. Схожі очікування, прагнення, уявлення про щастя і нещастя. Сподіваюся, що за допомогою нашої програми хтось зможе знайти рішення своєї проблеми. Навчитися того, що не треба посилювати. Треба чути один одного. Треба вчитися розуміти і прощати. Що маленький обман неодмінно потягне за собою велику брехню і що все таємне стає явним. І жити треба за совістю".

Кожна історія - унікальна можливість для глядача навчитися на чужих помилках обходити стороною гострі кути долі.

Прем'єра проекту "Життя на грані" відбудеться 17 жовтня, у вівторок, о 13:00. Дивіться на телеканалі "Інтер" відразу дві захоплюючі життєві історії.



Відеоанонс - https://youtu.be/pugutBPmEzM