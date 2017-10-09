У ток-шоу "Стосується кожного" - гучна історія 12-річної мами

У понеділок, 9 жовтня, о 18:00 на телеканалі "Інтер" - особливий випуск соціального ток-шоу "Стосується кожного" - "Мама-дитина" - про наймолодшу маму України.

12-річна Таня Лучишин з Борислава Львівської області 17 вересня народила дочку. Всі, хто добре знає багатодітну сім'ю Лучишин, були шоковані цією новиною. Рідні дівчинки відмовчувалися і відмовлялися спілкуватися зі ЗМІ, не коментуючи чутки і домисли. Повірила і довірилася Таня тільки редакторам "Стосується кожного". Вони побували в гостях у багатодітної родини і побачили, як сьогодні живе юна мама.

Сама Таня Лучишин приїде на програму з новонародженою дочкою і вперше покаже дитину саме багатомільйонної аудиторії "Інтера". Що вона думає про батька дитини і чи збирається продовжувати з ним стосунки? І як вестиме себе тато дівчинки, коли дізнається, що про нього готуються розповісти на всю країну?

"У цій історії дуже багато питань, - вважає ведучий програми "Стосується кожного" Андрій Данілевич. - Як сталося, що мама Тані про становище дочки дізналася всього за два тижні до пологів? Чому ніхто інший не помітив вагітності дівчинки? Що буде з нею і її дитиною далі? Ми разом з сім'єю Тані за підтримки експертів програми спробуємо знайти відповіді на ці та багато інших питань. В тому числі - як уберегти дітей від серйозних помилок, які назавжди змінюють їхнє життя?"

Щоб розповісти правду, в студію "Стосується кожного" з Борислава приїде 31-річна Анна Лучишин, мама Тані.

Поговорити про ситуацію, що склалася також погодилися вітчим дівчинки Іван Єрьомін та директор центру соціальних служб у справах дітей та сім'ї міста Борислав Віталій Плоскідняк. Чи намагався Іван поговорити з імовірним батьком дитини? Як відреагували соціальні працівники на випадок в багатодітній родині, якою вони займалися?

У цій непростій ситуації допоможуть розібратися експерти програми "Стосується кожного": адвокат Регіна Гусейнова, психолог Влада Березянська, народна артистка України Ольга Сумська, директор школи етикету Наталія Адаменко, ведучий програми "Свідок" на НТН Олександр Бондарчук і акушер-гінеколог з багаторічним досвідом Тетяна Татарчук.

Чи йде мова в цій історії про ранньому дозріванні або ж - про злочин проти неповнолітньої? Дивіться випуск "Стосується кожного" - "Мама-дитина" - на телеканалі "Інтер" сьогодні, 9 жовтня, о 18:00.

Відеоанонс - https://youtu.be/W3eOY0S-SSg