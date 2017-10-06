Inter Media Group повідомляє про нове призначення

З 6 жовтня 2017 року на посаду керівника прес-служби телеканалу "Інтер" призначена Оксана Драгущак. До кола її обов'язків входить взаємодія із засобами масової інформації, забезпечення інформаційної підтримки проектів "Інтера".
Оксана Драгущак працює на телеканалі вже 9 років, на посаді фахівця зі зв'язків з громадськістю. Вона брала активну участь в розробці та реалізації PR-кампаній десятків успішних телепроектів. До роботи на "Інтері" була журналістом і редактором в різних виданнях.
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