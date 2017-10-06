Відома гімнастка Ганна Безсонова вручить медаль учасниці шоу "Круче всех"

У неділю, 8 жовтня, о 18:30 на глядачів телеканалу "Інтер" чекає зустріч з новими героями дитячого талант-шоу "Круче всех". Ведучі проекту Андрій Доманський та Андрій Данілевич будуть здивовані, зворушені, вражені й зачаровані. Ніхто не зможе залишитися байдужим до талантам і чарівності цих дітей, адже кожен з них в своєму захопленні - крутіше всіх!

Чи можна замилити погляд ведучим і телеглядачам? Учасники п'ятого випуску проекту легко зроблять це! Дев'ятирічний Захар і п'ятирічна Стефанія Мальцеви - справжні королі мильної піни і величезних бульбашок. І це не дивно, адже їх тато - професіонал в цій справі, батько - постановник мильних шоу для дитячих свят. Чи вдасться дітям захопити в райдужний полон Андрія Доманського? І що вони розкажуть про секрети сімейного мильного царства Андрієві Данілевичу?

Коли ще один герой нового випуску, десятирічний гімнаст, гутаперчевий хлопчик Артем Крекша, показує свій номер на двадцятиметрової висоті, у глядачів завмирає серце. Але найбільше хвилюється його мама, адже вона знає: син завжди працює без страховки. Цей юний артист почав займатися у цирковій студії з семи років і досяг вражаючих результатів всього за три роки. Як зрозуміти, що твоя дитина - майбутня зірка цирку? І чим загрожує подібне захоплення сина для гаманця і нервів батьків?

Щоб купити перший серйозний карт для цього малюка, його татові довелося продати свій автомобіль. Тоді наймолодшому гонщику України, Макарові Залізняку, було всього чотири роки. Сьогодні цей шестирічний хлопчик знає все про швидкість і перемогах. Він - володар понад 20 кубків різних гонок. Андрій Доманський не упустить можливості детально вивчити маленький професійний карт Макара, а Андрій Данілевич - розпитати його про те, чим живуть гонщики і що потрібно зробити, щоб всіх конкурентів на трасі і в житті залишити далеко позаду?

Де тренуються вейкбордисти взимку, коли всі водойми України покриваються товстим шаром льоду? Дев'ятирічний Данило Клещар дасть відповідь на це питання, адже він на водних лижах з двох років, а його батьки стояли біля витоків вейкбордингу в Україні. Цього разу абсолютний чемпіон України в цьому виді спорту, призер чемпіонату світу в Абу-Дабі і багатьох інших змагань Данило Клещар покаже глядачам програми трюки на воді та ... батуті, який спеціально для нього встановили на сцені програми "Круче всех".

Багато дітей заводять уявних друзів, а ось героїня програми "Круче всех" грає з уявними чарівними рахівниками. Батьки семирічної Мирослави Щербини відносяться до цієї особливості їхньої дочки спокійно, бо знають: малят таким чином освоює прийоми ментальної математики. Свої успіхи в цьому незвичайному захопленні юний математик з легкістю продемонструє ведучим і глядачам програми.

Ще одна учасниця нового випуску "Круче всех", дев'ятирічна Христина Тернівська, як будь-яка дівчинка її віку, любить грати зі стрічками, м'ячем, обручем, скакалкою ... І робить це професійно! Христина - чемпіонка України і світу зі спортивної гімнастики. На її рахунку - 60 конкурсів і стільки ж перших місць і гран-прі. І вона зуміє здивувати гостей студії і глядачів своїм умінням!

Не пропустіть вже цієї неділі, 8 жовтня, о 18:30 новий випуск програми "Круче всех" - про мрії і величезні досягнення маленьких українців. Випуск, який надихає і дітей, і дорослих. Спеціальний гість - відома гімнастка, абсолютна чемпіонка світу та дворазова призерка Олімпійських ігор Ганна Безсонова. Отримати медаль з рук настільки титулованою спортсменки - величезна честь, якої удостоїться один з талановитих учасників цього випуску.



Відеоанонс - https://www.youtube.com/watch?v=Z2Gy9IVIDnI