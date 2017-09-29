Телеканал "Інтер" покаже танцювальне шоу Freedom Ballet

14 листопада один з найяскравіших, талановитих і професійних танцювальних колективів України - Freedom Ballet - запрошує всіх, хто небайдужий до мистецтва танцю, на велике святкове шоу на честь свого 15-річчя. Свято відбудеться в столичному Палаці "Україна" і пройде за підтримки телеканалу "Інтер".

П'ятнадцять років тому Freedom Ballet з'явився на світ завдяки ідеї, зусиллям і таланту продюсера і режисера Олени Коляденко. Кожна постановка, кожен концерт - дійсно частка її душі. Ці 15 років - історія і її життя. І не випадково останні п'ять років цьому житті Олена Коляденко і Freedom Ballet постійно співпрацюють з телеканалом "Інтер": співтворчість з однодумцями для колективу найважливіше.

"З "Інтером" нам дуже комфортно, - говорить Олена Коляденко. - Наші улюблені проекти - ті, де ми можемо залишатися собою. Люди, з якими я працюю на" Інтері ", - це люди з прекрасним художнім мисленням і смаком. Вони довіряють нам, і це дає можливість весь час шукати щось нове: образи, працювати з новими технологіями. Нам це дуже подобається!"

Артисти Freedom Ballet беруть участь в найяскравіших музичних ефірних події телеканалу "Інтер" - новорічних "вогниках", великих святкових концертах до 9 Травня і Дня незалежності України. І кожного разу, виходячи на сцену, вони проникливо і щиро розповідають історії кохання, розлук і зустрічей, радості і горя - мовою танцю, зрозумілою людям всіх поколінь і національностей. Їх хореографія органічно доповнює звучну мелодію, перетворюючи кожну пісню на маленький спектакль - зі своїм сюжетом, розвитком дії і фіналом. Хоча триває він лише кілька хвилин...



"Ми раді, що багато років у нас є такий партнер, як Freedom Ballet, - каже керівник Inter Media Group Ганна Безлюдна. - І ми дорожимо нашими відносинами. Важливо працювати з людьми, які близькі тобі за духом, за світоглядом і які знаходяться на високому професійному рівні. Бо сильний партнер і тебе робить сильнішими. Той рівень артистів, пісень, текстів, який глядач бачить в наших концертах, без перебільшення - високий. і танцювальні постановки Freedom Ballet абсолютно невіддільні від цієї музики, пісень, слів. Це унікальний коллект в: за п'ятнадцять років вони не зупинялися у своєму розвитку. Свого часу я займалася спортом, і можу сказати: те, що я бачу за сценою під час репетицій, - дуже серйозна праця, часто на межі фізичних можливостей. Вони хочуть домогтися ідеалу. Це властиво не всім, на жаль. При цьому для артистів Freedom Ballet важливо не тільки як вони танцюють, а й що саме. Багато колективів добре танцюють, але ось такого ставлення - а що я танцюю? Про що цей концерт? Про що ця пісня? - я, загалом, не зустрічала. Я до цього завжди ставлюся з повагою, і іноді навіть із захопленням".

У свій день народження на сцені Палацу "Україна" Freedom Ballet знову танцюватиме ... життя. Глядачі побачать нові постановки до пісень Ірини Білик, Наталії Могилевської, Віри Брежнєвої, Олі Полякової, Злати Огневич, Макса Барських, Alekseev, групи Kadnay ... Історії, які будуть розказані в цьому концерті, будуть народжуватися ... у величезній шафі. Шафа - символічне місце, де зберігаються не просто одяг і речі багатьох поколінь родини, а образи, секрети, пам'ять. Спеціальний гість вечора - приголомшлива Лайма Вайкуле.



Квитки на святковий концерт можна придбати в касах Палацу "Україна", а також за посиланням: http://parter.ua/ru/event/kontserty/tanets/freedom_ballet.html



14 листопада. 15 років Freedom Balet - https://youtu.be/35z-xxScCXY