"Стосується кожного" з'ясують, "Хто крутіше всіх"

У п'ятницю, 29 вересня, студія "Стосується кожного" стане епіцентром позитивних емоцій і "крутого" натхнення. В гості до ведучого програми Андрія Данілевича прийдуть його нові знайомі - маленькі вундеркінди дитячого талант-шоу "Круче всех", яке 10 вересня успішно стартувало на "Інтері".

Уже три тижні випуски цієї прем'єрної програми проходять з високими рейтингами, а телеглядачі закидають редакцію питаннями про улюблених малюків. "Круче всех" - проект, унікальний для українського телебачення: в ньому немає сліз і розчарувань, переможців і переможених, а ось великий стимул рости і розвиватися далі - є. Кожен маленький герой цього шоу не просто ділиться своїм талантом і унікальними вміннями з аудиторією телеканалу, а й отримує безумовну підтримку ведучих і всієї команди проекту, оплески аудиторії і на пам'ять - медаль з написом: "Круче всех". Команда "Стосується кожного" вирішила розповісти про закулісся цього талант-шоу, запросивши до студії його творців і юних геніїв. Випуск назвали символічно: "Хто крутіше всіх".

Улюбленцями мільйонів телеглядачів відразу ж стали найменша учасниця першого випуску талант-шоу, 4-річна фігуристка Фрося Мельник з Києва, а також - 7-річна зірка боксу Саша Черевата з Тернополя, позмагатися з якою прийшов сам Олександр Усик! Цієї п'ятниці Фрося чесно розповість, як змінилося її життя після виходу програми в ефір і чи впізнають її тепер на вулиці? Боксера з косичками Сашу Черевату глядачі телеканалу вперше побачать без рукавичок і спортивної форми. Команда "Стосується кожного" обіцяє виконати ще одну мрію цієї тендітної, але по-справжньому безкомпромісної юної спортсменки!

Також в програмі візьмуть участь дванадцятирічний спідкубер з Харкова Даніель Яхкінд, чотирирічний дінозаврознавець з Казахстану Клим Сайбель і восьмирічна балерина Сонечка Павловська.

У студії ток-шоу вперше прозвучить історія дуже обдарованого хлопчика, якого батьки - на жаль! - не пустили на кастинг програми "Круче всех", 9-річного вокаліста Матвія Івасенко. Журналістам "Стосується кожного" вдалося зустрітися з мамою хлопчика. Як вона пояснить, чому не дозволила своєму талановитому дитині стати популярним і довести, що він крутіший за всіх? І чи погодиться вона відпустити його на наступний кастинг програми? Адже коли він заспівав у студії проекту, то викликав справжній фурор!

"Є дивна омана, що талант може бути хрестом, важким тягарем, - говорить один і гість програми, ерудит, телеведучий Борис Бурда. - Це - щастя! Хрестом можуть бути інші люди, які неправильно ставляться до таланту".

Чому одні батьки доводять, що їх дитина найкраща, а інші буквально "ховають" здібності своїх дітей? Про правильне ставлення до обдарованих дітей і справжні сімейні цінності в студії програми будуть говорити експерти і друзі "Стосується кожного" - телеведучий Борис Бурда, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова, оперна співачка Олена Гребенюк, солістка Національної опери України Катерина Діденко, ринг-анонсер Сергій Бриль, співак Вадим Олійник і актриса Анастасія Зюркалова.

А режисер-постановник "Круче всех" Катерина Царик і психолог Марина Степанченко розкажуть, як працювалося команді проекту з дітьми, яким властива дитяча безпосередність і недитячі здібності.

Не пропустіть найкрутіший випуск програми "Стосується кожного" - в цю п'ятницю о 18:00 на телеканалі "Інтер" - https://youtu.be/e5krboaIEHM