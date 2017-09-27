Прима-балерина Оперного театру Катерина Кухар провела майстер-клас для учасника аукціону "Інтер - дітям"

Благодійний онлайн-аукціон, вже четвертий рік проводиться телеканалом "Інтер", триває. Його мета - збір коштів на апарат інтенсивної вентиляції легенів для маленьких пацієнтів Охматдиту.

На сайті deti.inter.ua можна знайти лот на будь-який, навіть найвишуканіший смак: майстер-класи зірок, тренування з відомими спортсменами, особисті речі і талісмани ведучиъ, автографи голлівудських акторів...

Одним за найяскравіших лотів, який було виставлено на минулому аукціоні, став урок класичного танцю від прима-балерини Національної опери України, члена журі міжнародних конкурсів, викладача міжнародного рівня Катерини Кухар. Правда, через жорсткий гастрольний графік світової знаменитості, бізнесменові Івові Блаю, який викупив цей лот, зустрічі довелося чекати більше півроку. І він не припускав, що бонусом стане не тільки можливість неформально поспілкуватися з однією з кращих балерин сучасності, але і побувати в святая святих театру - за лаштунками і в особистому гримерці прими.

Про те, що Катерина виставила на аукціон свій лот, Ів Блай прочитав на її сторінці в соцмережі. "До того, як я побував на виставі за участю Каті, я, чесно кажучи, не був прихильником балету, - зізнається бізнесмен. - Але похід в Оперний все змінив. Вистава дивився на одному диханні, від таланту Катерини був в повному захваті. І, звісно ж, не міг пройти повз цього лота. Тим більше, що я щиро впевнений: кожен з нас повинен в міру можливості робити добрі справи. У мене така можливість є, і я радий був підтримати намір Катерини допомогти дітям".



У призначений час Ів був біля службового входу театру. Пунктуальна Катерина Кухар з'явилася хвилина в хвилину і, не витрачаючи дорогоцінного часу, запросила учасника благодійного аукціону "Інтер - дітям" на екскурсію. Ів Блай став першим гостем, якому вдалося роздобути прима-балерину в якості персонального екскурсовода і дізнатися секрети театрального побуту. Бізнесмена, що живе між Україною та Італією, цікавило, наскільки відрізняється публіка в різних країнах і як вона приймає наших зірок балету.

"Глядач всюди проявляє свої емоції по-різному, - розповіла Катерина Кухар. - Наприклад, коли ми танцювали в Арабських Еміратах, протягом всієї вистави стояла гробова тиша. Було незрозуміло, подобається їм те, що відбувається на сцені, чи ні. Зате в наприкінці вистави зал вибухнув шквалом оплесків. В Італії ж, як правило, публіка дуже яскраво виявляє емоції. Ми можемо ледь вийти на сцену, зробити одну підтримку, а вони вже захоплено кричать, аплодують. Іноді трапляється, що публіка дуже доброзичлива, але не знає , як і де слід підтримати. Наприклад, цієї весни ми були в Америці, танцювали "Жизель" - складний драматичний спектакль. Я була шокована, коли почула сміх в залі для глядачів в той момент, де ніхто ніколи не сміявся - на зустрічі Альберта і Жизель. У моїй практиці це було вперше. Цю ж виставу ми пізніше танцювали в Україні і Швеції, реакція глядача була зовсім іншою. В Японії дуже розвинена театральна культура. Там спокійна і вдячна публіка, вони дарують квіти, подарунки, чекають артистів за лаштунками після вистави, щоб взяти автограф . У Швейцарії на балет, як правило, приходять дорослі жінки з шикарними зачісками, в розкішних вечірніх сукнях, в діамантах. Опладують охайно, стримано виголошують: "Браво!" У Мексиці ж, навпаки, часто приходить молодь, на виставах дуже багато діток".

Бізнесмен був готовий попрощатися відразу після екскурсійної частини. Але - правила є правила: раз в лоті вказано урок, переодягайтеся - і до верстата! Для непідготовленої дорослої людини заняття виявилося не найпростішим, проте в кінці уроку строгий педагог учня все ж похвалила: "Ів, у вас дуже хороша пластика, якби займалися з дитинства - у вас могло бути майбутнє в балеті".

Сам же Ів зізнався, що був би радий провести в цьому залі і цих легендарних стінах цілий день. Але у Катерини по-справжньому зоряний, дуже жорсткий графік. Тим цінніше ті кілька годин, які вона викроїла для реалізації лота аукціону.

На цьому співпраця зірок світового балету і фонду "Інтер-дітям" не закінчується. Зовсім скоро, 1 жовтня, о 12:00 на сцені Національної опери України пройде благодійний спектакль - легендарний "Лускунчик" за участю Катерини Кухар і Олександра Стоянова. Виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на рахунок благодійного фонду "Інтер - дітям" на покупку устаткування для реанімації дитячої токсикології "Охматдиту". Ініціатор благодійного спектаклю - Олександр Стоянов, прем'єр Національної опери України і чоловік Катерини Кухар. Про те, яку роль "Лускунчик" зіграв у долі цієї прекрасної пари, - в сюжеті програми "Ранок з "Інтером"



На даний час завдяки зоряним учасникам аукціону "Інтер - дітям" та небайдужим телеглядачам зібрано 217 100 гривень з необхідних 710 тисяч. Саме стільки коштує життєво важливий для пацієнтів реанімації Центру дитячої токсикології "ОХМАТДИТ" апарат інтенсивної вентиляції легенів. На сайті аукціону deti.inter.ua щотижня з'являються нові цікаві лоти.

Беручи участь в аукціоні, ви робите відразу два добрих вчинки: робите собі або близькій людині унікальний подарунок і одночасно стаєте учасником загального доброї справи. Приєднуйтесь, робити добро - легко! Разом ми можемо рятувати дитячі життя.