Баттл бі-боїв і битва богатирів - в новому випуску талант-шоу "Круче всех"

Уже цієї неділі, 1 жовтня, о 18:30 в гості до ведучих дитячого талант-шоу "Круче всех" Андрія Доманського і Андрія Данілевича прийдуть шість незвичайних юних обдарувань. А це означає, що глядачі програми отримають шестиразовий заряд таланту, помноженого на любов і підтримку батьків.

П'ятирічний знавець дорослої поезії Міша Ільїн пояснить, скільки дружин має бути у справжнього поета. А ще глядачі дізнаються, як вмістити багато віршів в голову одного маленького хлопчика і що таке - "відчува-а-а-а-ти поезію".

А ось Андрій Доманський в цьому випуску проекту знову в небезпеці! Дипломатичний Андрій Данілевич напевно зможе знайти спільну мову з десятирічним майстром тхеквондо, володаркою червоно-чорного пояса Анею Плахотнюк. Але як пройде спілкування цієї бойової дівчинки з другим телеведучим? Адже він так любить перевіряти все на практиці! З Анею це може виявитися непросто: дівчинка - золота медалістка багатьох чемпіонатів, включаючи чемпіонат України і чемпіонат Києва. І - з характером: за друзів стоїть горою і якось навіть розбила ніс хлопчикові, який ображав її подругу.

Ще один гість студії - бі-бой Ілля Мащенко - теж хлопець серйозний. У чотири роки він змінив своє захоплення динозаврами на брейк-данс. Ілля швидко і чітко пояснить, чому бі-боїв в краватках-метеликах і жилетах не буває. І думці цього юного танцюриста слід довіряти! Адже він - учасник Navi, однієї з найбільш сильних команд брейк-дансу не тільки України, а й світу. І в ній такий маленький він один. Ілля налаштований побАтлити. Кому ж з ведучих доведеться прийняти виклик?

На питання: "Ти, напевно, найкрутіший юний ебруїст?" - наступний учасник програми не замислюючись і з гідністю відповідає: "Так!" Юний художник, оволодів секретами стародавнього мистецтва малювання на воді - Ебру, десятирічний Тимур Веремеєнко розповість, як отримати фарби, які не розчиняються у воді, де вчать цьому давньому мистецтву і як демонструють свою майстерність ебруїсти. А Андрій Доманський зробить висновок: "Більшість дітей захоплюватися малюванням починає з розпису шпалер, меблів, парканів, а цей - на воді ... Це не хобі, а бальзам на серце будь-якого батька!"

Тендітна дівчинка з сильним голосом, вокалістка-народниця, володарка чотирьох гран-прі вокальних конкурсів Аня Чирва вміє заволодіти увагою найдосвідченішого слухача. Коли її голос зазвучав в студії програми, всі присутні просто завмерли. При тому, що Аня народилася в немузичній сім'ї. Папа дівчинки - агроном, а мама присвячує весь час дочки: возить на конкурси і на заняття вокалом, разом з нею придумує концертні костюми. Жінка каже, що щаслива, коли бачить, як дівчинка світиться від радості, займаючись улюбленою справою.

Маленький богатир, п'ятирічний Ярослав Молочний в майбутньому стане гідною зміною богатирям билинним і сучасним. Історія цього дивного малюка - живий доказ того, що немає нічого неможливого для люблячих батьків і маленької людини із залізною силою волі. Ярик народився з дефектом ніжки і переніс складну операцію. Папа, стурбований станом його здоров'я, привчав сина до занять спортом мало не з пелюшок. І навіть обладнав спеціальну спортивну кімнату. Сьогодні Ярослав - рекордсмен України. Але ось в якій спортивній дисципліні і навіщо йому для демонстрації умінь порожні пляшки і навіть ... кавуни?

Не пропустіть цей випуск програми "Круче всех" на телеканалі "Інтер" у неділю, 1 жовтня, о 18:30. Спеціальний гість - заслужений майстер спорту України, володар титулу "Найсильніша людина світу", неодноразовий чемпіон світу в силовому багатоборстві Василь Вірастюк. Здається, на глядачів чекає незвичайний поєдинок двох богатирів!

"Круче всех" 1 жовтня в 18:30 на "Інтері" - https://www.youtube.com/watch?v=zRc0MfuA7k4