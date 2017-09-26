Театральні прем'єри телеканалу "Інтер"

2 жовтня в Київському академічному "Молодому театрі" телеканал "Інтер" і Театральна майстерня Миколи Рушковського представлять виставу "Диваки" за мотивами творів Василя Макаровича Шукшина. Спецпоказ приурочено до дня пам'яті письменника, кінорежисера, актора і сценариста.

"Диваки" - це історія про жінок і чоловіків, батьків і дітей. Про радощі та прикрощі, зрозумілі кожному. Про людей з характером і загартуванням. Про вічні цінності та про нас сьогоднішніх. На сцені "оживуть" герої творів Василя Шукшина. Вони, як і сам автор, свято вірять в те, що "все було не дарма: наші пісні, наші казки, наші неймовірної ваги перемоги, наше страждання ..."







"Василь Шукшин - один з найщиріших і незвичайних авторів, режисерів, акторів, - говорить головний редактор телеканалу "Інтер" Антон Нікітін. - Прозвучать зі сцени слова Шукшина саме 2 жовтня, в день, коли велика людина пішла з життя. Це важливо - згадувати про людей, які формували наш світогляд і продовжують бути символами в нашому житті. Пам'яті Василя Макаровича Шукшина також буде присвячено цикл "життя чудових людей", який "Інтер" покаже 7 жовтня".

Спецпоказ вистави "Диваки" - це не перший досвід співпраці телеканалу і Театральної майстерні Миколи Рушковського. У червні відбулася прем'єра поетичної вистави "По улице моей ...", присвяченого поетам-шістдесятникам, у постановці Софії Письман. Вона розповідає про долю і творчість Булата Окуджави, Володимира Висоцького, Олександра Галича, Геннадія Шпалікова, Белли Ахмадуліної, Євгена Євтушенка, Андрія Вознесенського, Арсенія Тарковського, Роберта Рождественського. У цій виставі переплелися два часи: наша сучасність і роки, коли поети збирали стадіони і буквально ставали голосом епохи. Разом з акторами Театральної майстерні на сцену вийшли ведучі "Інтера" - Жанна Тихонова і Андрій Доманський. 25 жовтня, до дня пам'яті поета і кінорежисера Геннадія Шпалікова, на великій сцені "Молодого театру" відбудеться показ вистави "По улице моей ...".

"Вони залишалися чесними, безкомпромісними, незважаючи на складності свого часу, - говорить про поетів-шістдесятників Антон Нікітін. - І знаходили ті слова, які і в наш час нам усім дуже потрібні".

Квитки на вистави можна придбати тут:

"Диваки" - http://parter.ua/ua/event/theater/molodyi_teatr/chudyky_t_vasyleva_s_sadalskyi.html

"По улице моей ..." - https://parter.ua/ua/event/kontserty/hastroli_teatriv/po_ulytse_moei.html.







Вистава "Диваки" - 2 жовтня о 19:00 - https://youtu.be/Vv8PmKjWvJ8