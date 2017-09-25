У студії "Стосується кожного" - деталі страшної пожежі в Херсоні

У понеділок, 25 вересня, о 18:00 у програмі "Стосується кожного" на "Інтері" говоритимуть про страшну трагедію, яка сталася в Херсоні в ніч на 19 вересня. Пожежа, що спалахнула в одному з житлових будинків, забрала життя молодої мами і трьох дітей. Як це сталося, і чи можна було уникнути трагедії? Про це у випуску "Смертельне замикання" говоритимуть експерти програми, а також - очевидці пожежі і ті, хто через неї залишився без даху над головою.

Зведення новин свідчать: Україна - у вогні. Тільки за останні кілька днів інформація про пожежі в житлових будинках надходила з Миколаєва, Рівного, Вінниці, Чернівецької, Івано-Франківської та Київської областей і з самої столиці. По всій Україні палають автомобілі, поїзди, ресторани, торфовища, побутове сміття, - все, що може, хоча і не повинно горіти. Географія і кількість зафіксованих МНС пожеж розширюються не з кожним днем, а буквально з кожною годиною. І найстрашніше - події, в яких гинуть діти, як це сталося в Одесі і Херсоні.

Пожежу в Херсоні вже назвали однією з найстрашніших за останній час. Вона сталася пізно вночі, коли всі мешканці будинку міцно спали. За словами очевидців, двоповерховий багатоквартирний будинок загорівся миттєво, як факел. Напівроздягнені нажахані люди вистрибували з вікон охоплених вогнем квартир.

Одна з мешканців будинку - 43-річна Інна Савченко - стрибнула з вікна другого поверху з трирічною дочкою на руках. А її сусіди так і не встигли покинути палаючий поверх. Пожежні виявили лише їх обгорілі тіла. У момент загибелі 25-річна Олена Лата міцно притискала до себе однорічну дочку Вероніку. Поруч лежав семирічний Сергійко. П'ятирічну Віку знайшли під завалами в коридорі. Муж Олени – 36-річний Юрій Майданник – помер у реанімації.

Журналісти програми "Стосується кожного" вранці наступного дня вже були на місці подій. Вони побачили, хто і як допомагав постраждалим сім'ям, де і в яких умовах живуть люди, що залишилися через пожежу без даху над головою. Побували в лікарні, де боровся за життя Юрій Майданник, поговорили з лікарями.

У студії проекту самі постраждалі, їх сусіди, свідки трагедії розкажуть свої історії про людську байдужість та небайдужість в страшних обставинах. Чи зможе Інна Савченко після всього пережитого знайти в собі сили і приїхати в студію програми для розмови про події найстрашнішої ночі в її житті?

Підтримати учасників прийдуть друзі і експерти "Стосується кожного" - головний редактор, креативний продюсер телеканалу НТН, керівник редакції програми "Cвідок" Олександр Лук'яненко, адвокат Сергій Войченко, психолог Олена Рихальська, радіоведуча Анна Свиридова, актриса Олена Рєпіна, багатодітна мама Наталія Ібрагімова.

Гості програми спробують не просто відновити картину жахливої ночі, а й розібратися, чи можна було уникнути трагедії? Якщо так, то як? Як правильно поводитися в разі пожежі? Євген Лінчевський, заступник начальника управління пожежної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України, дасть практичні рекомендації та пояснить, що робити в такій екстремальній ситуації, яка, як показують зведення новин вересня, може торкнутися кожного.

"Людям, які постраждали в цій страшній трагедії, які залишилися без даху над головою, доведеться починати життя заново, - каже ведучий Андрій Данилевич. - У цьому випуску ми вкажемо номери телефонів гарячої лінії, куди може звернутися кожен, хто захоче надати посильну допомогу цим людям".

Не пропустіть випуск програми "Стосується кожного" - "Смертельне замикання" - у понеділок, 25 вересня, о 18:00 на телеканалі "Інтер".

