Monatik закружить учасників шоу "Крутіше всіх"

Що робити, якщо в студії програми втратили справжнісінький алмаз? А один з ведучих вирішив все кинути і піти в балет? У новому випуску дитячого талант-шоу "Круче всех", який глядачі телеканалу "Інтер" побачать о 18:30 вже цієї неділі, 24 вересня, можливо і не таке! Вражати талантом і випробовувати на міцність телеведучих Андрія Доманського та Андрія Данілевича будуть ще шестеро чудо-дітей.

Один з героїв програми - хлопчик, який боїться темряви. На перший погляд, звичайна дитяча фобія, яка часто зустрічається. Але чотирирічний Клим Сайбель боїться не бабайки, а ... величезного тиранозавра, який причаївся в кутку. На сцені "Круче всех" Клим спочатку уб'є ерудицією Андрія Данілевича, а потім - вирушить з "динозавром" українського телебачення - Андрієм Доманським - на полювання. Прямо до парку Юрського періоду!

Глядачі цього випуску дізнаються багато про незвичайне дитяче хобі, яке нещодавно дісталося України, - спідкубінг. Одинадцятирічний Даніель Якхінд за власним бажанням перепробував масу хобі: від настільного тенісу до пейнтболу. Тепер він готовий по п'ять годин щодня присвячувати новому захопленню. У студії програми, на затишному червоному дивані, він розповість Андрієві Данілевичу і глядачам, як тренуються спідкубери і яка в нього заповітна мрія.

Наступна учасниця ледве не забрала Андрія Доманського з професії... у балет! Восьмирічній Сонечці Павлівській випаде нелегке завдання: не тільки оцінити танцювальні здібності Андрія Доманського, а й дати йому перший урок у балетного станка. Дівчинка стверджує: балерини не плачуть! І ведучому залишиться тільки підкоритися суворому педагогу, нарікаючи хохочущей публіці: "Ось ідіть сюди і спробуйте самі зробити агунді на Релеве!"

П'ятирічний Даня Орліогло, незважаючи на юний вік, вже зібрав колекцію з 45 дорогоцінних і напівкоштовних каменів. Ось тільки один з них загубився прямо в студії! Якщо камінь не знайдеться, що тоді Данило розкаже бабусі, яка є головним "спонсором" його колекції? Тим більше що мова йде про найдорожчий екземпляр - алмаз!

Ще один диво-дитина - барабаншиця Катя Кузякіна. Восьмирічна юна леді точно знає: маленьких дівчаток має бути чутно здалеку! Ну а барабанні палички у них обов'язково рожеві. Катя - самоучка, освоювала гру на ударних за відеоуроками в мережі. Відсутність викладача не заважає їй грати музику американських рокерів System Of A Down і українських рок-груп. Більш того, Катя вже грала на великій сцені з Mad Heads, "ВВ" і Віктором Павликом. А першими її слухачами були курчата, які, як виявилося, під гуркіт ударної установки швидше ростуть.

І шосте відкриття цієї програми - юна шанувальниця легендарного корейського роллера Кім Сун Джина, що зібрав всі можливі нагороди в цій сфері, - десятирічна Даша Цехоцька. Вона не тільки тренується сама і вже досягла великих успіхів, але і заразила цим видом спорту всю сім'ю: поставила на ролики навіть маму!

Не пропустіть найбільш напружений випуск програми, в якому є шанс втратити все: ведучого, алмаз і рахунок талантам маленьких українців, - у неділю, 24 вересня, о 18:30 на телеканалі "Інтер". Спеціальні гості випуску - барабанщик Валерій Коваленко, який виступав з Тіною Кароль, Наталкою Могілевською та іншими зірками, а також - багатогранний, талановитий Monatik, якого люблять діти різного віку!



Відеоанонс - https://www.youtube.com/watch?v=pmcDipfrZB8