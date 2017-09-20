Прем'єра на "Інтері"! Другий сезон серіалу "Любов за законом": нові розслідування і справжні почуття

У суботу, 23 вересня, о 13:00 на телеканалі "Інтер" стартує другий сезон романтичного детектива "Любов за законом" виробництва компанії Star Media. У головних ролях - Нонна Гришаєва, Ігор Ліфанов і Олександр Мохов.



У нових серіях телефільму глядачів чекає зустріч з улюбленими героями - талановитим слідчим, капітаном юстиції Надією Поляковою, її колишнім чоловіком, підполковником поліції Сергієм Поляковим, і майором Миколою Крюковим. Вони продовжують боротьбу зі злочинністю, іноді ставлячи під загрозу навіть власне життя і безпеку близьких. Сищик Полякова все так само не дає спуску лиходіям і шахраям: за допомогою інтуїції та жіночої логіки вона виводить на чисту воду найхитріших злочинців. При цьому ще встигає вирішувати проблеми з вихованням трьох дітей, а також намагається навести порядок в особистому житті. Адже Надія несподівано опиняється в центрі уваги відразу двох чоловіків: майора Крюкова і колишнього чоловіка, що розкаюється. Надія нарешті зможе розібратися, хто з цих двох любить її по-справжньому і з ким вона хоче пов'язати своє життя.

"Мій герой спочатку дуже строгий, навіть затиснутий, про таких кажуть: "застібнутий на всі гудзики". Але потім глядач побачить, як майор Крюков відтаює, змінюється під чарівністю героїні Гришаєвої, - говорить про продовження серіалу Ігор Ліфанов. -"Любов за законом"- це не просто детектив. У цьому серіалі все, як у житті: є любов, коли люди шукають один одного, сходяться, розходяться. Це людська історія про пошук другої половинки, дія якої відбувається на тлі детектива".

Два сезони знімалися без перерви, і зйомки тривали півроку. Для популярних акторів викроїти стільки часу в насиченому графіку непросто. Проте, творцям серіалу вдалося зібрати на знімальному майданчику зоряний склад. Найголовнішим аргументом для виконавців головних ролей стала можливість попрацювати з чудовими партнерами. "Це велике щастя, коли збираються навколо талановиті люди! - захоплюється Олександр Мохов. - Чудово, коли партнери сканують тебе між вимовлених рядків. Я бачу, як змінюється очі у Нонни Гришаєва, у Ігоря Ліфанова, вони не пропускають не те що слово - інтонації ! У них дуже живі реакції".

Найскладніше було викроїти час на "Любов за законом" Нонні Гришаєвій. Адже крім безлічі зйомок і репетицій, вона ще й керує театром! Але все ж продюсери зуміли підібрати ключик і до її серця. "Для мене погодитися на будь-який тривалий проект важко, і неважливо, наскільки він цікавий, якою б прекрасною не була роль, - зізнається Нонна Гришаєва. - Я не можу відмовитися від решти своєї роботи. Тому що на мені, як на художньому керівникові Московського обласного театру юного глядача, лежить велика відповідальність. До того ж є антрепризні спектаклі, які теж не можу кинути. Я ніколи не погодилася б на 32 серії і головну роль: це дуже важко. Але в проекті "Любов за законом" є один дуже важливий козир - зйомки в моєму рідному місті Одесі! Для мене це дуже сильний "манок"! І я просто не змогла відмовитися".

Нові заплутані справи, інтригуючі розслідування і нові пригоди, приправлені справжніми почуттями і гумором - у другому сезоні "Любові за законом". Не пропустіть - прем'єра вже в цю суботу, 23 вересня, о 13:00 на телеканалі "Інтер".

Відеоанонс - https://youtu.be/Rfur9JcHGV4