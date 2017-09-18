Документальний фільм "Тисяча років на Афоні" отримав ще одну нагороду!

Документальний фільм "Тисяча років на Афоні" власного виробництва каналу "Інтер" нагородили премією сьомого Міжнародного телевізійного фестивалю "ТЕФІ-Співдружність".

"ТЕФІ-Співдружність" проводиться щорічно. Цього року фестиваль проходив з 14 до 17 вересня в Мінську, а його темою став "Документальний екран". На фестивалі було представлено 20 робіт від 19 телекомпаній з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Литви, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану та України.

Серед лауреатів сьомого фестивалю "ТЕФІ-Співдружність" - документальний проект "Тисяча років на Афоні" виробництва телеканалу "Інтер". Документалісти телеканалу побували на Святій Горі в рік 1000-літнього ювілею давньоруського чернецтва на Афоні. Про різні історичні періоди і події Святої Гори розповідають монахи, які сьогодні трудяться на Афоні. Творці картини здійснили сходження на Святу Гору, знайшли наших співвітчизників, які взяли тут постриг, відвідали місця, пов'язані з історією давньоруського чернецтва на Святій Горі.

"Команда проекту пишається цією високою оцінкою, - каже головний редактор каналу "Інтер", автор проекту Антон Нікітін. - Важливо, що наша праця була оцінена і глядачами, і експертами телевізійного ринку. Тема нашого документального фільму відповідає духу самого фестивалю "ТЕФІ-Співдружність", завданням якого є збереження і розвиток великого інформаційного простору. Фільм "Тисяча років на Афоні" - про тисячолітню традицію руського чернецтва. Тобто все православне чернецтво величезної території, що успадкувала традиції Київської Русі, і сьогодні продовжує афонську традицію, яку в ХІ столітті на київську землю приніс святий Антоній Печерський".

Це вже не перша нагорода фільму "Тисяча років на Афоні". Проект отримав Спеціальний приз VII Міжнародного фестивалю "Віра і слово". А також удостоївся двох дипломів на XIV Міжнародному фестивалі православного кіно "ПОКРОВ" -2016 (2-я премія в номінації "Документальне кіно" і найкращому продюсеру документального кіно Антону Нікітіну).

Фільм "Тисяча років на Афоні"

Генеральний продюсер: Ганна Безлюдна

Автор проекту: Антон Нікітін

Режисер: Данило Сирих