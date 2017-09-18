На "Інтері" - прем'єра документального проекту "Вони стояли насмерть. Обороні Києва присвячується"

У п'ятницю, 22 вересня, о 22:00 телеканал "Інтер" покаже прем'єру документального проекту власного виробництва "Вони стояли насмерть. Обороні Києва присвячується". Фільм розповідає про подвиг моряків, які зіграли важливу роль в обороні міста від німецько-фашистських загарбників в 1941-му році.

У перші ж дні війни бойові дії розгорнулися не тільки на суші. Річки стали ареною жорстокої боротьби, зокрема і річки Дніпровського басейну. У 1941-му в обороні Києва поряд із сухопутними військами брали участь близько двох тисяч моряків Пінської військової флотилії. Дніпровські рубежі захищали більше 80-ти її бойових кораблів. Моряків кидали на найскладніші ділянки фронту. Одним із найбільш грізних суден Пінської флотилії був монітор "Смоленськ". Героїчний корабель одним із перших зустрів німців на початку Великої Вітчизняної, діяв на території Білорусі, брав участь в обороні Києва і Чернігова.

Оборона Києва тривала 73 дні. За цей час із міста встигли евакуювати великі промислові підприємства, навчальні заклади, поїхали більше трьохсот тисяч жителів... Це стало можливим завдяки самовідданості захисників Києва. Моряки Пінської флотилії, і зокрема команда монітора "Смоленськ", знищували переправи і батареї гітлерівців, до останнього прикривали відступ наших військ і евакуацію мирного населення.

Коли кораблі Пінської флотилії виявилися оточені, екіпаж "Смоленська" посадив судно на мілину в затоні Десни, біля села Ладинка, і було вирішено підірвати монітор. Моряки Пінської флотилії, які не змогли вирватися з оточення, потрапили в полон і були приречені на смерть.

"Наш фільм присвячується тим людям, які в 1941 році ціною свого життя зруйнували плани Гітлера по швидкому завершенню війни, - розповідає Антон Нікітін, головний редактор телеканалу "Інтер". - Подвиг моряків Пінської флотилії - маловідомий епізод київської оборони, а наша позиція - розповідати про подвиг тих людей, завдяки яким ми сьогодні живемо".

Останки "Смоленська" й досі покояться в затоні річки Десна. Кілька років тому затон сильно обмілів, монітор став доступний для руйнівного впливу кисню і мародерів. На аукціонах з'явилися артефакти з корабля.

У 2017 році пошукова експедиція "Товариства ветеранів розвідки ВМФ" разом зі знімальною групою документалістів телеканалу "Інтер" попрямувала до місця, де затонув "Смоленськ". Телеглядачі стануть свідками розкопок і досліджуватимуть корабель відсік за відсіком, відкриваючи для себе ще одну важливу сторінку нашої історії.

Монітор "Смоленськ" - символ героїзму і відваги наших захисників - бореться і зараз. З мародерами, корозією і часом, який може бути згубним не тільки для металу, але і для пам'яті. Адже в останні роки в нашій країні зберігати пам'ять про подвиг солдатів Великої Вітчизняної стає все складніше. Сьогодні монітор "Смоленськ" веде свій останній бій за право залишитися в пам'яті тих, заради кого гинули його моряки.

Дивіться документальний проект "Вони стояли насмерть. Обороні Києва присвячується" в п'ятницю, 22 вересня, о 22:00 на телеканалі "Інтер".

Документальний фільм "Вони стояли насмерть. Обороні Києва присвячується"

Автор проекту: Єгор Висоцький

Режисер: Ольга Лазебник

Головний редактор: Антон Нікітін

Генеральний продюсер: Ганна Безлюдна

Відеоанонс дивіться за посиланням.