Вечір великого боксу на "Інтері": трансляція наймасштабнішого боксерського турніру року

У суботу, 16 вересня, о 23:45 на "Інтері" у програмі "Великий бокс" дивіться трансляцію наймасштабнішого боксерського турніру в Україні в 2017 році, в якому візьмуть участь кращі українські боксери-професіонали.

Головною подією вечора стане довгоочікуване повернення на ринг екс-чемпіона світу за версією WBC в першій напівсередній вазі Віктора Постола. Український боксер не виступає з липня 2016 року, коли він програв об'єднуючий поєдинок Теренсу Кроуфорду. 16 вересня Постол боксуватиме з Джамшідбеком Наджміддіновим з Узбекистану.

Ще один важливий поєдинок цього турніру - бій між українцем Кареном Чухаджяном і Стівом Суппаном з Нідерландів. Це нова кар'єрна сходинка для нашого боксера. На кону майбутнього бою - вакантний титул чемпіона світу за версією WBO серед молоді в напівсередній вазі.

Крім того, 16 вересня срібний призер Олімпіади-2012 і чемпіонату світу 2011 Денис Берінчик проведе поєдинок проти іспанця Ісмаеля Гарсії. Це перший в цьому році бій Дениса на Батьківщині.

Також в рамках вечора на ринг вийдуть Олег Малиновський, Станіслав Скороход, Мишко Беселія, Арам Фаніян і Андрій Великовский.

"У наш час вкрай складно проводити в Україні вечора боксу на гідному рівні, - говорить керівник редакції спортивних програм телеканалу "Інтер" Сергій Долбілов. - І те, що станеться 16 вересня, заслуговує на величезну повагу і увагу. Кращі боксери відразу трьох українських промоутерських компаній боксуватимуть в рамках одного вечора. Такого ще не було ніколи. 8 поєдинків - і жодного прохідного. Тут буде все для гурманів боксу: і титульний поєдинок, і повернення на ринг екс-чемпіона світу, і безкомпромісне протистояння молодих і перспективних боксерів".

Не пропустіть наймасштабніший боксерський турнір в цьому році в Україні! Вечір великого боксу на "Інтері" - 16 вересень о 23:45 https://youtu.be/h-zeldnJurY