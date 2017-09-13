Вундеркінди серед нас: чотирирічний мотоцикліст, дівчинка-дизайнер та інші - в новому випуску "Крутіше всіх"

У неділю, 17 вересня, о 18:30 на "Інтері" - знайомство з новими маленькими великими чудесами в програмі "Круче всех"! Юні учасники дитячого талант-шоу покажуть, на що вони здатні, розкажуть багато цікавого про свої захоплення і про те, як на них реагують рідні. І навіть розкриють деякі "професійні" секрети.

Чи знаєте ви, наприклад, як правильно упаковують полотна для виступів повітряних гімнастів? Адже професіонали цього жанру виступають тільки зі своїм реквізитом і тому обов'язково беруть їх з собою на гастролі. Одинадцятирічна Аня Плутахіна в цьому випуску вразить складними і красивими гімнастичними трюками. І проведе майстер-клас з упакування реквізиту для ведучих програми Андрія Доманського та Андрія Данілевича. У цирковій школі, де займається дівчинка, є традиція: перед виступом вони беруться за руки і кажуть: "Ми - найкращі!" Можливо, після цього ефіру у Ані з'явиться особиста традиція: згадуючи свій виступ на сцені програми, вимовляти: "Я - крутіша за всіх!"

Як ви думаєте, в якому віці дитину можна без вагань посадити за кермо мотоцикла? Звісно, багато батьків упевнені, що і в сорок років - рано. Але тато чотирирічного Тимура Кулєшова подарував йому перший байк на два роки. А в три - перший швидкісний мотоцикл. Як реагує мама Тимура на хобі хлопчика? І що робить його тато, щоб у наймолодшого мотоцикліста України з'явилися компаньйони і ... конкуренти!

Для того, щоб домогтися по-справжньому вагомих результатів, потрібно багато тренуватися, впевнена одинадцятирічна Настя Ванєєва. Тому грою на національному білоруському інструменті - цимбалах - вона займається мінімум шість разів на тиждень по кілька годин. А перед важливими конкурсами та фестивалями - всі сім. Її викладач музики, Ольга Анатоліївна, каже, що дівчинка ніколи не "халтурить" і просить розучувати з нею не прості твори, а дуже складні. На сцені "Круче всех" номер цієї учасниці буде не тільки дуже музичним, а й приголомшливо видовищним.

Сила волі і незламний характер - ті якості, які допомагають ще одному учаснику програми, Данилові Гордійчуку, домагатися поставлених цілей. Його хобі - спортивна гімнастика, а це - вправи на шести снарядах: кінь, кільця, бруси, турнік, опорний стрибок через козла і вільні вправи на підлозі. У свої 12 років Данило - вже переможець, він чемпіон України у своєму виді спорту. У хлопчика - напружений режим дня: вранці - двогодинне тренування, потім - до школи на три уроки, а з 14:30 і до 19:00 - друге тренування. Вдома - вечеря, уроки і - спати. Заради чого такі навантаження? Цього разу юний спортсмен покаже, на що він здатний не в спортзалі, а на сцені "Круче всех".

Ще одного учасника випуску - шестирічного піаніста Сашу Федюрко - в музичну школу віддавали без особливих надій. Велике майбутнє пророкували його старшому братові Ромі. Але ... через півроку саме молодший син продемонстрував неординарні музичні здібності. Всього лише через рік навчання Саша здобув блискучу перемогу на Всесвітньому конкурсі вундеркіндів в Мілані. Але чи зуміє юний геній впоратися з каверзними завданнями ведучих програми?

Глядачі цього випуску потраплять не тільки в спортзал, музичний клас і на циркову виставу, а й ... в шоу-рум! Десятирічна Аніта Данієлян - юний модельєр - перетворить сцену "Круче всех" на подіум.

"Як правило, наших героїв всіляко підтримують батьки і родичі, - каже Андрій Данілевич. - Історія Аніти - яскравий тому приклад. У цій родині спостерігається явна коаліція модниць - мами і доньки. І те, що тато - дорослий, серйозний чоловік - теж в цієї сімейної тусовці, - це дуже класно і так по-сімейному! Він виходить на сцену у футболці з рожевими котиками, тому що не може відмовити коханій дочці. Адже наш проект - не тільки про талант, а й про відносини між батьками і дітьми, і про сімейні цінності".

Не пропустіть - найщиріше і найдобріше дитяче талант-шоу "Круче всех" у неділю, 17 вересня, о 18:30 на телеканалі "Інтер". Зірковий гість цього випуску - спортсмен, який перетворив свої виступи на змаганнях у високе мистецтво, гордість України, золотий призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро і чудова людина Олег Верняєв.

Команда програми продовжує шукати талановитих дітей. Якщо ваша дитина домігся успіхів у своєму захопленні або у нього - незвичайне хобі, розкажіть про нього, написавши за адресою: kv@inter.ua. Бути може, саме ваш малюк в одному з наступних випусків доведе всій Україні: він - крутіший за всіх!

"Крутіше всіх" 17 вересня в 18:30 на "Інтері" - https://youtu.be/a4J3zZn145k